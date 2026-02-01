Assine
Acidentes de trânsito deixam 16 mortos na Turquia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/02/2026 10:38

Dezesseis pessoas morreram e 30 ficaram feridas em dois acidentes de trânsito em uma região turística do sul da Turquia, informaram as autoridades locais.

Um ônibus que transportava 34 pessoas saiu da rodovia perto da cidade de Antalya, um acidente que deixou nove mortos e 25 feridos, sete deles em estado crítico, anunciou o governador provincial Hulusi Sahin.

Sete pessoas morreram e cinco ficaram feridas em outro acidente em Burdur, na rodovia entre Antalya a Isparta, informou a agência de notícias DHA.

bg/chl/erl/pb/fp

Tópicos relacionados:

acidente turismo turquia

