Uma pessoa morre em saída de curva na Serra do Salitre

Um homem de 46 anos morreu em uma saída de pista na madrugada desta quarta-feira (4/2), na BR-146, na Serra do Salitre, no Alto Paranaíba. A principal suspeita é que as más condições do tempo tenham contribuído para o acidente.

O caso foi registrado no km 56 da rodovia, no trecho conhecido como Serra da Catiara. A vítima estava em um carro com placas de Poços de Caldas, e seguia no sentido Araxá. De acordo com os vestígios encontrados no local, na descida da serra, o motorista entrou em uma curva e não conseguiu contorná-la, passando reto no trecho.

Ele saiu da pista e desceu um barranco, capotando ainda na faixa de domínio da rodovia.

Segundo informações apuradas no local, o acidente ocorreu durante a madrugada, em um momento de chuva forte e visibilidade bastante reduzida por causa da neblina. O veículo só foi localizado após o amanhecer.

No carro, estava apenas o condutor, que morreu no local. Ele estava na região a trabalho.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Patrocínio e o carro foi removido para um pátio credenciado.