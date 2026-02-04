Assine
SUSTO

Janela de ônibus solta e passageira tem que se segurar no veículo

Borrachas de vedação presas ao vidro se soltaram durante uma curva e vidro despenca. Incidente ocorreu no Triângulo Mineiro

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
04/02/2026 16:40

Janela de ônibus solta e passageira tem que se segurar em ônibus
Janela de ônibus despencou e incidente assustou passageiros em Uberaba crédito: Reprodução/redes sociais

Passageiros de um ônibus do transporte público de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, passaram por momentos de susto quando o vidro de uma janela do veículo da linha I-266 se soltou em uma curva. Com o incidente, eles precisaram se segurar no veículo. O caso ocorreu nessa terça-feira (3/1).

Uma passageira estava no banco ao lado da janela em que o vidro despencou. Ela se assustou, mas não se feriu.

Borrachas de vedação teriam se soltado durante a curva e o vidro foi arremessado à rua.

Em nota, a empresa São Miguel, proprietária do ônibus, informou que, assim que detectada a intercorrência, o veículo foi encaminhado para a garagem e imediatamente substituído, mantendo a operação.

A empresa disse ainda que "a instalação da janela é original de fábrica e que fará a verificação das câmeras para entender o ocorrido".

