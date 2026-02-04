Idosa passa mal, fura semáforo e bate carro em avenida de BH
Acidente aconteceu na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na tarde desta quarta-feira (4/2). Idosa ficou presa dentro do veículo. Veja vídeo
compartilheSIGA
Uma idosa, de 69 anos, passou mal, avançou um semáforo e atingiu outro carro na Avenida Nossa Senhora do Carmo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (4/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações da BHTrans, no momento em que a motorista passou mal, ela acabou colidindo com um segundo carro. Com o impacto da batida, a porta do condutor ficou amassada e a idosa ficou presa dentro do veículo.
Leia Mais
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros já foram acionados. Até a publicação dessa matéria, a vítima aguardava a chegada do socorro dentro do veículo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Carro derruba poste e trava trânsito na Teresa Cristina em BH
- BH: carro capota no Anel e deixa trânsito lento nesta terça (3/2)
- BH: carro perde controle e invade refeitório no Complexo da Lagoinha
A Polícia Militar está no local e outras pessoas auxiliam na retirada da porta do veículo. Por conta da batida, a pista sentido Nova Lima, na Grande BH, está parcialmente interditada e o congestionamento chega a um quilômetro.