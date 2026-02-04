Assine
SUSTO

Idosa passa mal, fura semáforo e bate carro em avenida de BH

Acidente aconteceu na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na tarde desta quarta-feira (4/2). Idosa ficou presa dentro do veículo. Veja vídeo

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/02/2026 15:57 - atualizado em 04/02/2026 15:58

Idosa passa mal, avança sinal e bate carro na Av. Nossa Senhora do Carmo, em BH
No acidente da Avenida Nossa Senhora do Carmo, idosa ficou presa dentro do veículo, pois a porta do motorista foi danificada crédito: Wellington Barbosa / EM / D.A Press

Uma idosa, de 69 anos, passou mal, avançou um semáforo e atingiu outro carro na Avenida Nossa Senhora do Carmo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (4/2).

Segundo informações da BHTrans, no momento em que a motorista passou mal, ela acabou colidindo com um segundo carro. Com o impacto da batida, a porta do condutor ficou amassada e a idosa ficou presa dentro do veículo. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros já foram acionados. Até a publicação dessa matéria, a vítima aguardava a chegada do socorro dentro do veículo.

A Polícia Militar está no local e outras pessoas auxiliam na retirada da porta do veículo. Por conta da batida, a pista sentido Nova Lima, na Grande BH, está parcialmente interditada e o congestionamento chega a um quilômetro. 

