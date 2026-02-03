BH: carro capota no Anel e deixa trânsito lento nesta terça (3/2)

Um carro capotou no Anel Rodoviário, na altura do antigo aeroporto Carlos Prates, e provoca lentidão no trânsito na manhã desta terça-feira (2/2), em Belo Horizonte (MG).

De acordo com informações da BHTrans, o acidente aconteceu por volta das 6h30 e interditou a faixa da direita no sentido Vitória.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo de cor prata capotado, com as rodas para cima, ocupando parte da pista.

Por causa do acidente, o congestionamento se estende até o viaduto da Avenida Amazonas, o que dá cerca de 6 km de lentidão. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e ter paciência.

Matéria em atualização