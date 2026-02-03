Assine
COLISÃO

BH: carro perde controle e invade refeitório no Complexo da Lagoinha

Veículo derrubou tapumes e bloqueou faixa no sentido Barro Preto, em Belo Horizonte

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/02/2026 09:17 - atualizado em 03/02/2026 09:19

Acidente aconteceu na saída da Avenida Antônio Carlos, no sentido Viaduto Oeste, no Complexo da Lagoinha
Acidente aconteceu na saída da Avenida Antônio Carlos, no sentido Viaduto Oeste, no Complexo da Lagoinha crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Um carro perdeu o controle e invadiu um refeitório utilizado por agentes da Prefeitura de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (3/2), no Complexo da Lagoinha, na Região Noroeste da capital mineira.

Segundo informações da BHTrans, o veículo seguia pela Avenida Antônio Carlos, no sentido Viaduto Oeste, quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra a estrutura.

O automóvel, de cor prata, derrubou tapumes e acabou invadindo o refeitório. Com o impacto, a faixa da direita ficou interditada no sentido Barro Preto.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre a extensão do congestionamento provocado pelo acidente.

Matéria em atualização

