BH: carro perde controle e invade refeitório no Complexo da Lagoinha
Veículo derrubou tapumes e bloqueou faixa no sentido Barro Preto, em Belo Horizonte
Um carro perdeu o controle e invadiu um refeitório utilizado por agentes da Prefeitura de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (3/2), no Complexo da Lagoinha, na Região Noroeste da capital mineira.
Segundo informações da BHTrans, o veículo seguia pela Avenida Antônio Carlos, no sentido Viaduto Oeste, quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra a estrutura.
O automóvel, de cor prata, derrubou tapumes e acabou invadindo o refeitório. Com o impacto, a faixa da direita ficou interditada no sentido Barro Preto.
Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre a extensão do congestionamento provocado pelo acidente.
Matéria em atualização