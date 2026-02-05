Mulheres assassinadas em padaria na Grande BH eram funcionária e cliente

Duas mulheres foram assassinadas a tiros, nesta quarta-feira (4/2), por um suspeito encapuzado em uma padaria do Bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos, era funcionária e, segundo moradores, ex-namorada do principal suspeito, de 17 anos. Ione Ferreira Costa, de 56, era cliente do estabelecimento. As duas morreram no local. Uma garota de 14 anos também foi atingida pelos disparos e segue em coma no Hospital Risoleta Neves.

Segundo testemunhas, as mulheres foram atingidas por disparos de arma de fogo por um homem que entrou no estabelecimento usando touca e capacete. Ele atirou inicialmente contra a ex-namorada, que trabalhava no caixa. Depois, disparou contra a cliente e contra a irmã da adolescente. Em seguida, fugiu em uma motocicleta.

O principal suspeito do crime é um adolescente de 17 anos, ex-namorado de Nathielly. A jovem era funcionária da padaria, situada no Bairro Lagoa. O menor foi apreendido e encaminhado para a Promotoria de Justiça de Ribeirão das Neves.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos