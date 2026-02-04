Justiça volta a negar liberdade a Pedro Turra
Desembargador Diaulas Ribeiro, relator do HC de Pedro Turra Basso, nega novo pedido de liberdade do jovem acusado de espancar adolescente de 16 anos
Relator do Habeas Corpus em que a defesa de Pedro Arthur Turra Basso, o desembargador Diaulas Ribeiro, da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), voltou a negar pedido de liberdade do jovem que espancou um adolescente de 16 anos.
A defesa de Pedro Turra ingressou com novo pedido de liminar em Habeas Corpus, mas o magistrado considerou que não há fato que justifique uma revisão de sua decisão anterior. “Não transcorreram nem 48 horas da decisão; obviamente, não há fatos novos ou modificação no contexto jurídico capaz de infirmar as razões que me levaram a indeferir a liminar”, afirmou.
O desembargador Diaulas Ribeiro sustentou que houve “mera repetição de argumentos que já foram rejeitados”. E acrescentou: “Quanto à vítima, também não há fatos novos. Continua internada, em coma, em estado grave”.
Cela individual
Diaulas também reafirmou a decisão de manter Pedro Turra em cela individual, separado dos demais presos, no Centro de Detenção Provisória (CDP), no Complexo Penitenciário da Papuda. A decisão permanece pelo menos até que haja alteração da base fática e/ou jurídica e pedido do Ministério Público. O objetivo é garantir a integridade física do jovem.
A prisão preventiva, segundo apontou o relator na decisão anterior, não seria um ato de rigor excessivo, mas resposta jurídica necessária à preservação da ordem pública. “A sociedade, que acompanha perplexa a naturalização de violências juvenis filmadas como troféus, deve perceber que o Direito ainda resguarda limites. Isso reforça a necessidade de garantia da ordem pública”, ressaltou.
O relator ratificou decisão do desembargador Sandoval Oliveira que indeferiu liminar em habeas corpus requerida pela defesa de Pedro Turra durante o plantão judicial do fim de semana. Diaulas assumiu a relatoria nesta segunda-feira (02/02), manteve a prisão e suspendeu o sigilo das deliberações no habeas corpus.
A defesa de Pedro Turra alega que o jovem possui residência fixa, não tem antecedentes criminais, colabora com as investigações e nunca tentou fugir. Os advogados dizem que o jovem, ex-piloto de automobilismo, sofre pela repercussão do caso na imprensa.
Pedro Turra e o adolescente de 16 anos —que tem o nome preservado por ser menor — envolveram-se em uma briga que deixou a vítima em estado gravíssimo e internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília Águas Claras, em coma. Não há previsão de alta.