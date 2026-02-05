Carnaval de BH começou, mas prefeitura ainda busca novos patrocinadores

O carnaval já começou oficialmente em Belo Horizonte, mas a prefeitura ainda corre contra o relógio para ampliar o time de patrocinadores da folia. Segundo o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, as negociações seguem em andamento e “todo tempo é tempo” para fechar novos apoios, já que o mercado demonstra interesse em associar suas marcas à maior festa popular da capital.

“Com as publicações dos editais, agora a legislação permite que a gente faça captação direta. Então, todo tempo é tempo. A gente continua trabalhando, tentando. Sabemos que o mercado tem interesse no Carnaval de Belo Horizonte e estamos em busca de mais patrocínios. Devemos ter boas notícias em breve para compartilhar”, afirmou Cruvinel durante coletiva realizada nessa quinta-feira (29/1).

Enquanto tenta vender novas cotas de patrocínio, a Prefeitura de Belo Horizonte já anunciou um aporte de R$ 2,3 milhões para o Carnaval de 2026. Desse total, a CDL/BH, o Supermercados BH e o Sesc Minas investiram R$ 500 mil cada, e a Caixa Econômica Federal aportou R$ 800 mil. Os contratos foram firmados por meio de contratações diretas. Segundo a PBH, dois novos patrocinadores devem ser anunciados na próxima semana.

De acordo com o presidente da Belotur, as conversas envolvem uma grande empresa e também o setor de bebidas, embora ele não tenha confirmado nomes. “A gente tem conversado com o setor de bebidas, sim. Existe interesse deles em patrocinar o Carnaval de Belo Horizonte. Isso é superinteressante porque mostra que não existe desinteresse do mercado, pelo contrário”, disse.

Cruvinel também afirmou que a prefeitura pretende aprimorar o planejamento para as próximas edições, com a oferta das cotas de patrocínio com mais antecedência. “A gente precisa colocar essas cotas antes no mercado para as empresas virem patrocinar o Carnaval de Belo Horizonte. Temos boas contrapartidas para oferecer e muitas possibilidades de ativações ao longo de todo o período da festa”, explicou.

Questionado sobre a avaliação de que grandes cervejarias só teriam interesse em carnavais fechados, diferentes do modelo de Belo Horizonte, o presidente da Belotur rebateu. “Isso é mito. As grandes empresas têm interesse no Carnaval de Belo Horizonte porque ele é diferenciado. Olha todo esse aparato de instituições aqui representadas. Não existe isso em outro lugar do Brasil”, afirmou.

Segundo ele, o modelo da capital mineira é um dos trunfos para atrair marcas. “O Carnaval de Belo Horizonte é seguro, é gostoso, é charmoso, é gratuito. Isso facilita para que as pessoas que venham visitar a cidade gastem aqui, movimentem nossos bares e restaurantes e deixem os recursos na cidade. Isso é muito importante e muito válido também para as grandes marcas”, completou.

A expectativa da PBH é de que, mesmo com os valores já garantidos, a entrada de novos patrocinadores permita ampliar ações, ativações e a estrutura do evento. “Nós ainda estamos no que consideramos pré-carnaval, apesar de já estarmos no período oficial. Ainda há muitas possibilidades de fazer ativações e contrapartidas interessantes para as empresas. A gente segue trabalhando para fortalecer o Carnaval de Belo Horizonte”, resumiu Cruvinel.

A reportagem procurou a Belotur para comentar os valores, o perfil das empresas interessadas e o prazo para anúncio de novos patrocinadores, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.