Economista que agrediu empresária em Nova Lima é indiciado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

João Bráulio Faria de Vilhena Filho, de 33 anos, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, violência psicológica, injúria, lesão corporal no âmbito da violência doméstica, estupro, sequestro e cárcere privado. A vítima é a empresária Pollyana Pilar Morais Moreira, de 25 anos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (5/2).

De acordo com a Polícia Civil, os crimes ocorreram quando o casal retornava de uma festa de Réveillon no Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As investigações tiveram início em 4/1. Durante o inquérito, a corporação realizou oitivas de testemunhas, da vítima e do suspeito, além de laudos periciais e análise de imagens de câmeras de segurança.

Diante dos elementos colhidos, a Polícia Civil representou pela prisão do investigado, medida também requerida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O pedido, contudo, foi indeferido pelo Poder Judiciário.

Em depoimento, João Bráulio afirmou que o relacionamento era tranquilo e que houve um desentendimento motivado por ciúmes. Ele alegou ter apenas tentado conter a vítima, admitindo excesso no uso da força. Com a conclusão do inquérito, o procedimento foi encaminhado à Justiça.

Relembre o caso

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) e o relato da vítima, as discussões começaram no carro, após uma festa de Réveillon. João havia ingerido bebidas alcoólicas e Pollyana pediu que ele não dirigisse. O agressor a convidou para dormir na casa dele, mas a empresária manifestou desejo de ir para sua própria residência. Ainda assim, ela acabou indo para a casa do namorado, onde negou ter relações sexuais.

Segundo a empresária, ao manusear um armário, uma peça do móvel se soltou. O namorado revoltou-se e afirmou que ela não sairia do imóvel enquanto não consertasse o objeto. Nesse momento, as agressões começaram. Pollyana foi atingida por socos, chutes e puxões de cabelo, tendo a roupa rasgada à força.

Polyanna conta que afirmou que chamaria um marceneiro e implorou para que ele a deixasse ir embora. Ao gritar por socorro e ameaçar ligar para a polícia, João Bráulio a desencorajou. Temendo pela própria vida, Pollyana conseguiu voltar para casa, pegou a chave do carro para tentar ir até uma delegacia, mas o homem foi atrás dela – momento flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, ela sai de casa e deparou com ele em frente à porta.

Ainda nas imagens, é possível ver Pollyana pegando o elevador aos prantos e, segundo relato da empresária, ela foi em direção à portaria do prédio, onde foi ajudada por um dos porteiros. A vítima se escondeu em um banheiro da portaria enquanto o vigia acionava a polícia. Nesse momento, o agressor passou a mandar mensagens para a namorada dizendo que a amava.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

João Bráulio fugiu de carro e, por isso, quando os policiais chegaram, não puderam prendê-lo em flagrante. A mulher precisou de atendimento médico urgente devido à gravidade das lesões.