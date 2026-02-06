Mulher leva 10 facadas de ex-namorado

Uma mulher, de 43 anos, ficou em estado grave após ser esfaqueada 10 vezes pelo ex-namorado na residência dela, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na noite dessa quinta-feira (5/2). Após ser atendida em pronto-socorro da cidade, ela foi transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com relato de testemunhas para o registro da Polícia Militar (PM), o suspeito, que está foragido, usou um nome falso para que a vítima abrisse o portão de sua casa. Ainda segundo os depoimentos, após a mulher abrir o portão, ele já iniciou os golpes de faca afirmando que tinha a intenção de matá-la.

A motivação do crime, conforme a PM, estaria relacionada a uma suposta traição que o suspeito acreditava ter sido cometida pela mulher.

Moradores presenciaram o crime

Moradores relataram para a PM que tentaram intervir no momento do crime. No entanto, o suspeito teria colocado a mão na cintura, ameaçando estar armado, para intimidar as pessoas.

Ainda durante o crime, segundo as testemunhas, um morador pegou um pedaço de madeira para tentar afastar o suspeito, sendo que, em seguida, ele fugiu do local conduzindo uma motocicleta Honda Falcon, de cor branca.

Ameaças constantes

A vítima confirmou a versão apresentada pelas testemunhas e disse ainda que, após o término do relacionamento deles, estava sendo constantemente ameaçada pelo homem por meio de mensagens de WhatsApp.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com relato da mulher, o homem utilizava diferentes números de telefone para tentar contato, alegando fazer uso de medicamentos controlados.