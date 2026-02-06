Assine
overlay
Início Gerais
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher leva 10 facadas de ex-namorado

Vítima de 43 anos está em estado grave e foi agredida em casa, após abrir portão para o suspeito que usou nome falso para entrar na residência

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
06/02/2026 19:21

compartilhe

SIGA
x
Com nome falso, homem invade casa de mulher e a deixa em estado grave
Crime ocorreu em Patrocínio, no Alto Paranaíba, nessa quinta-feira (5/2); vítima foi transferida do pronto-socorro da cidade para um hospital de Uberaba devido à gravidade dos ferimentos crédito: HC-UFU/DIVULGAÇÃO

Uma mulher, de 43 anos, ficou em estado grave após ser esfaqueada 10 vezes pelo ex-namorado na residência dela, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na noite dessa quinta-feira (5/2). Após ser atendida em pronto-socorro da cidade, ela foi transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, devido à gravidade dos ferimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com relato de testemunhas para o registro da Polícia Militar (PM), o suspeito, que está foragido, usou um nome falso para que a vítima abrisse o portão de sua casa. Ainda segundo os depoimentos, após a mulher abrir o portão, ele já iniciou os golpes de faca afirmando que tinha a intenção de matá-la.

A motivação do crime, conforme a PM, estaria relacionada a uma suposta traição que o suspeito acreditava ter sido cometida pela mulher.

Moradores presenciaram o crime

Moradores relataram para a PM que tentaram intervir no momento do crime. No entanto, o suspeito teria colocado a mão na cintura, ameaçando estar armado, para intimidar as pessoas.

Ainda durante o crime, segundo as testemunhas, um morador pegou um pedaço de madeira para tentar afastar o suspeito, sendo que, em seguida, ele fugiu do local conduzindo uma motocicleta Honda Falcon, de cor branca.

Ameaças constantes 

A vítima confirmou a versão apresentada pelas testemunhas e disse ainda que, após o término do relacionamento deles, estava sendo constantemente ameaçada pelo homem por meio de  mensagens de WhatsApp.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com relato da mulher, o homem utilizava diferentes números de telefone para tentar contato, alegando fazer uso de medicamentos controlados.

Tópicos relacionados:

crime facadas mulher tentativa-de-feminicidio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay