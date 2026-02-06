Liderança do tráfico no Aglomerado da Serra é presa na Bahia
Investigado é alvo de operação ligada a homicídio ocorrido em BH
Uma das principais lideranças de organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG), foi presa na Bahia durante ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
A prisão foi realizada por equipes do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e é resultado de desdobramentos das investigações sobre um homicídio ocorrido em 20 de dezembro de 2025, na Avenida Carandaí, no Bairro Funcionários, na capital mineira.
O crime motivou a deflagração da Operação Dominus, no dia 23 de dezembro, quando foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão no Aglomerado da Serra.
Outras informações sobre a prisão e o andamento das investigações devem ser divulgadas pela Polícia Civil em entrevista coletiva de imprensa.