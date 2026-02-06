Assine
GOLPE NO TRÁFICO

Liderança do tráfico no Aglomerado da Serra é presa na Bahia

Investigado é alvo de operação ligada a homicídio ocorrido em BH

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/02/2026 09:35

O grupo, investigado pela PCMG, também é suspeito de criar falsas centrais de atendimento bancário
O grupo, investigado pela PCMG, também é suspeito de criar falsas centrais de atendimento bancário crédito: Divulgação/PCMG

Uma das principais lideranças de organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG), foi presa na Bahia durante ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A prisão foi realizada por equipes do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e é resultado de desdobramentos das investigações sobre um homicídio ocorrido em 20 de dezembro de 2025, na Avenida Carandaí, no Bairro Funcionários, na capital mineira.

O crime motivou a deflagração da Operação Dominus, no dia 23 de dezembro, quando foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão no Aglomerado da Serra.

Outras informações sobre a prisão e o andamento das investigações devem ser divulgadas pela Polícia Civil em entrevista coletiva de imprensa.

