Gerente de gangue ligada ao CV é preso no Aglomerado da Serra, em BH

Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas da gangue Del Rey Bala, recém filiada ao Comando Vermelho (CV), foi preso na noite dessa quinta-feira (5/2), no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante operação na Rua Doutor Camilo Antônio Nogueira, no Bairro Nossa Senhora da Conceição. Durante incursão pelos becos da região, os militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita de tráfico. Ao notar a presença policial, ele tentou fugir, mas foi contido e abordado.

Conforme a corporação, o suspeito seria o gerente geral do tráfico da gangue Del Rey Bala, grupo que teria se associado recentemente ao Comando Vermelho.

Com o suspeito, foram apreendidos uma arma de fogo PT 380, cinco munições intactas, dois carregadores de PT, 15 buchas de maconha, 46 pinos de cocaína, um rádio comunicador e um celular.

Possível ataque frustrado

Também na noite desta quinta-feira (5/2), durante a Operação Presença que Protege, equipes da PM atuaram em outro ponto do Aglomerado da Serra e frustraram um possível ataque criminoso que estaria sendo planejado por integrantes de organização criminosa.

A ação ocorreu no Beco Falcão, no Bairro Nossa Senhora da Aparecida, após informações sobre movimentações suspeitas na região conhecida como “Pau Comeu”. Durante as buscas, os militares localizaram uma bolsa com materiais táticos e bélicos possivelmente relacionados à preparação de crimes.

Um suspeito foi abordado e conduzido à delegacia, juntamente com os itens apreendidos, entre eles um simulacro de fuzil modelo AK-47, munições calibre .45, carregadores, capas de colete balístico, fardamento semelhante ao da PM, distintivo, rádio comunicador e outros equipamentos táticos.