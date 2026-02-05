Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

Suspeitos são presos com droga avaliada em R$ 4 milhões em MG

Suspeitos foram detidos durante operação contra o crime organizado na MG-050

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/02/2026 05:44 - atualizado em 05/02/2026 10:41

compartilhe

SIGA
x
A droga apreendida na MG-050 foi avaliada em aproximadamente R$ 4 milhões
A droga apreendida na MG-050 foi avaliada em aproximadamente R$ 4 milhões crédito: PMMG/Reprodução

Um casal, de 32 e 34 anos, oriundo do Paraná, integrantes de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas, foi preso ao se esconder em um hotel na tarde dessa quarta-feira (4/2), na rodovia MG-050, em Divinópolis (MG), na região Centro-Oeste do estado. A droga apreendida é avaliada em cerca de R$ 4 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A prisão ocorreu durante uma operação de combate ao crime organizado realizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em conjunto com o Grupo Especializado em Recobrimento (GER) da 7ª Região da Polícia Militar, que receberam informação de que dois veículos Nissan estariam vindo da Bolívia, com grande quantidade de drogas, com destino à Belo Horizonte.

Leia Mais

Os suspeitos foram abordados no local e depois de buscas do cão farejador, foi encontrado nos veículos Nissan Kicks e Nissan Frontier, uma grande quantidade de maconha e derivados da erva, totalizando: 345 pacotes de maconha/skunk embaladas à vácuo, 22 pacotes de maconha em plástico amarelo e 01 kilo de haxixe marroquino. Também foram apreendidas 02 antenas Starlink e os aparelhos celulares dos suspeitos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os suspeitos foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Divinópolis, juntamente com os materiais apreendidos. Os veículos apreendidos foram encaminhados para o pátio credenciado. 

Tópicos relacionados:

divinopolis minas-gerais pm prisao trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay