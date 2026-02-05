Suspeitos são presos com droga avaliada em R$ 4 milhões em MG

Um casal, de 32 e 34 anos, oriundo do Paraná, integrantes de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas, foi preso ao se esconder em um hotel na tarde dessa quarta-feira (4/2), na rodovia MG-050, em Divinópolis (MG), na região Centro-Oeste do estado. A droga apreendida é avaliada em cerca de R$ 4 milhões.

A prisão ocorreu durante uma operação de combate ao crime organizado realizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em conjunto com o Grupo Especializado em Recobrimento (GER) da 7ª Região da Polícia Militar, que receberam informação de que dois veículos Nissan estariam vindo da Bolívia, com grande quantidade de drogas, com destino à Belo Horizonte.

Os suspeitos foram abordados no local e depois de buscas do cão farejador, foi encontrado nos veículos Nissan Kicks e Nissan Frontier, uma grande quantidade de maconha e derivados da erva, totalizando: 345 pacotes de maconha/skunk embaladas à vácuo, 22 pacotes de maconha em plástico amarelo e 01 kilo de haxixe marroquino. Também foram apreendidas 02 antenas Starlink e os aparelhos celulares dos suspeitos.

Os suspeitos foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Divinópolis, juntamente com os materiais apreendidos. Os veículos apreendidos foram encaminhados para o pátio credenciado.