Homem é preso vendendo drogas em cemitério no interior de MG

Um homem de 25 anos foi preso na noite dessa terça-feira (3/2) durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no distrito de Ferruginha, em Conselheiro Pena (MG), no Vale do Rio Doce. Ele é apontado como gerente do tráfico de drogas que atuaria no cemitério da cidade e estaria ligado a uma organização criminosa da região.

Segundo o boletim de ocorrência, a prisão ocorreu após denúncias anônimas informarem que indivíduos estariam comercializando drogas no cemitério, alguns deles portando armas de fogo. As informações indicavam ainda que o principal suspeito seria ligado a uma facção criminosa e responsável pela venda de entorpecentes no local.

Durante a operação, os militares avistaram o suspeito tentando fugir com uma bolsa preta. Ele foi alcançado e abordado em uma área de pastagem. Com ele, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre .44, municiada com seis cartuchos intactos, além de uma grande quantidade de drogas, materiais utilizados para o tráfico e um telefone celular.

De acordo com a PM, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

A polícia informou que o suspeito possui diversos registros policiais anteriores e é investigado por possível ligação com outros crimes na região. As drogas, a arma e os demais materiais apreendidos foram encaminhados para perícia.

Material apreendido