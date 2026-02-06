Assine
ACIDENTE DE TRABALHO

Homem fica com perna presa em máquina agrícola e é resgatado em MG

Vítima sofreu ferimentos graves e foi levada a hospital em Uberaba (MG)

Wellington Barbosa
06/02/2026 11:14

A vítima teve o membro inferior direito preso no equipamento utilizado para corte e trituração de forragens, sofrendo ferimentos graves
A vítima teve o membro inferior direito preso no equipamento utilizado para corte e trituração de forragens, sofrendo ferimentos graves

Um homem ficou com uma das pernas presas em uma máquina agrícola na tarde dessa quinta-feira (5/2), na zona rural de Campo Florido (MG), no Triângulo, e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi registrada por volta de 19h, na rodovia MGC-455. Segundo os bombeiros, a vítima teve a perna direita presa no equipamento utilizado para cortar e triturar forragens, sofrendo ferimentos graves.

O atendimento inicial teve apoio da equipe da 4ª Companhia Especial de Operações Aéreas. No entanto, devido ao grande porte e peso da máquina, não foi possível realizar o transporte por aeronave, sendo necessário o encaminhamento terrestre em ambulância, com apoio do Samu de Campo Florido, até o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba (MG).

Para retirar a vítima, os bombeiros removeram partes do equipamento e usaram ferramentas específicas para esse tipo de ação.

Depois do resgate, o homem foi estabilizado e entregue à equipe médica, que deu continuidade ao atendimento hospitalar. O estado de saúde não foi divulgado.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da utilização adequada de equipamentos de proteção individual e do rigoroso cumprimento das normas de segurança ao manusear máquinas agrícolas, como forma de prevenir acidentes graves e preservar vidas.

