Detento morre em briga no presídio de Uberlândia

Alexsandro Ferreira do Nascimento, 47 anos, morreu em decorrência de uma briga durante o banho de sol, no presídio de Uberlândia, Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (5/2).

O outro detento ferido, também de 47 anos, recebeu atendimento inicial da equipe de saúde do presídio e, foi encaminhado, para um hospital da rede pública de Uberlândia. Ele permanece internado e seu estado de saúde não foi detalhado.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a confusão iniciada no pátio da unidade prisional, teve intervenção de policiais penais "para conter a briga entre presos e prestar socorro aos feridos, mas o óbito foi constatado ainda dentro do presídio".

Ainda de acordo com a nota da administração prisional, "os envolvidos estão sendo ouvidos pelo Conselho Disciplinar da unidade e poderão sofrer sanções administrativas, conforme prevê o regulamento do sistema prisional".

O ocorrido será apurado administrativamente por meio de procedimento interno instaurado pela direção da unidade prisional.

As investigações na esfera criminal ficarão sob responsabilidade da Polícia Civil. Não foi divulgada a motivação da briga.