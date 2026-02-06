Assine
ACIDENTE

Vídeo: câmera flagra ônibus escolar sem freio em Santa Luzia

Veículo atingiu carros estacionados ao longo da via e colidiu com um poste

Júlio Moreira
Júlio Moreira
06/02/2026 12:33

Ônibus escolar perde o freio no bairro Bom Destino em Santa Luzia
Ônibus escolar perde o freio no bairro Bom Destino em Santa Luzia

Um ônibus escolar da Prefeitura de Santa Luzia (MG) se envolveu em um acidente no bairro Bom Destino, no início desta manhã. Segundo informações preliminares, o veículo teve uma falha no sistema de freios, atingiu carros estacionados ao longo da via e só parou após bater contra um poste.

Apesar do susto e dos danos materiais registrados no local, não houve vítimas. 

Leia Mais

 

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o ônibus perde o freio e desce a rua desgovernado, atingindo veículos e estruturas pelo caminho. No vídeo, também é possível ver a reação rápida do motorista de uma van da própria prefeitura — utilizada para o transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise — que percebe a aproximação do ônibus e consegue sair da frente a tempo, evitando uma colisão direta.

