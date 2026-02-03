Ao menos 15 romeiros morrem em acidente de ônibus em Alagoas

Pelo menos 15 pessoas, incluindo três crianças, morreram nesta terça-feira (3) em um acidente de ônibus em Alagoas, informou o governo do estado em nota.

O ônibus transportava cerca de 60 romeiros. Entre as vítimas fatais há sete mulheres, cinco homens e três crianças. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ffb/app/nn/aa