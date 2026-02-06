Assine
overlay
Início Gerais
RESGATE

Cachorro cai de barranco e, após três dias, é resgatado na Grande BH

Os bombeiros desceram de rapel o barranco para salvar o animal, que não apresentava ferimento aparente, segundo os militares

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
06/02/2026 16:20

compartilhe

SIGA
x
Cachorro da cor bege ao centro da imagem, preso a uma guia de cor preta
O cachorro foi resgatado de rapel de um barranco com 10 metros de altura na cidade de Sabará crédito: CBMMG / Reprodução

Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) resgatou um cachorro na Mina Córrego do Meio, em Sabará, na Grande BH, na manhã desta sexta-feira (6/2). O cão não apresentava nenhum ferimento aparente, segundo os militares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os bombeiros desceram de rapel o barranco para salvar o animal.

De acordo com o CBMMG, o cachorro de médio porte caiu em um lugar com cerca de 10 metros de altura, onde permaneceu por três dias.

Leia Mais

Segundo o sargento lotado no batalhão de Sabará Alexandre Márcio Neves, uma mulher não identificada acionou a corporação para efetuar o resgate do animal.

 

Os bombeiros forneceram água e comida ao cachorro, que fugiu em seguida.

O que fazer em situações assim? 

O sargento Alexandre Márcio Neves pede calma em situações em que um animal corre risco.  

“Chame ajuda especializada, ligue para o Corpo de Bombeiros no número 193. Não tente capturar o animal, deixe que seja feito por profissionais, pois eles têm o treinamento e o equipamento necessários”, aponta Neves.

E enfatiza a necessidade de que a comunidade forneça todas as informações sobre a localização do animal, para auxiliar no processo de resgate.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

barranco bombeiros cachorro resgatado sabara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay