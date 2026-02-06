Cachorro cai de barranco e, após três dias, é resgatado na Grande BH
Os bombeiros desceram de rapel o barranco para salvar o animal, que não apresentava ferimento aparente, segundo os militares
Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) resgatou um cachorro na Mina Córrego do Meio, em Sabará, na Grande BH, na manhã desta sexta-feira (6/2). O cão não apresentava nenhum ferimento aparente, segundo os militares.
Os bombeiros desceram de rapel o barranco para salvar o animal.
De acordo com o CBMMG, o cachorro de médio porte caiu em um lugar com cerca de 10 metros de altura, onde permaneceu por três dias.
Segundo o sargento lotado no batalhão de Sabará Alexandre Márcio Neves, uma mulher não identificada acionou a corporação para efetuar o resgate do animal.
Os bombeiros forneceram água e comida ao cachorro, que fugiu em seguida.
O que fazer em situações assim?
O sargento Alexandre Márcio Neves pede calma em situações em que um animal corre risco.
“Chame ajuda especializada, ligue para o Corpo de Bombeiros no número 193. Não tente capturar o animal, deixe que seja feito por profissionais, pois eles têm o treinamento e o equipamento necessários”, aponta Neves.
E enfatiza a necessidade de que a comunidade forneça todas as informações sobre a localização do animal, para auxiliar no processo de resgate.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata