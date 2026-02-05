Assine
Pai de santo suspeito de crimes sexuais é preso e pênis de aço é apreendido

Religioso foi preso em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (5/2). Polícia Civil contabiliza ao menos 17 vítimas

05/02/2026 23:06 - atualizado em 05/02/2026 23:23

Polícia Civil realizou prisão e cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (5/2)
Polícia Civil realizou prisão e cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (5/2) crédito: Polícia Civil/Divulgação

Um pai de santo de 44 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (5/2) em Pedro Leopoldo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Christian Fernando Neri é investigado pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável, fraude sexual e extorsão, e teria feito ao menos 17 vítimas.

Além da prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Bairro Lagoa de Santo Antônio: um na casa do religioso e outro em um terreiro onde ocorriam as práticas criminosas. Entre os materiais apreendidos estão celulares, cadernos com anotações e um pênis de aço, usado durante os estupros.

A investigação começou em 2023 após uma mulher procurar a polícia para denunciar Christian. Todas as vítimas teriam ido ao encontro do religioso em busca de orientação espiritual.

Segundo a Polícia Civil, banhos de descarrego e supostas incorporações davam o tom das sessões nas quais os crimes sexuais aconteciam. Além disso, o pai de santo é acusado de cometer violência psicológica: as mulheres que não acatavam as orientações durante o ritual eram ameaçadas e proibidas de voltar ao terreiro.

Os investigadores acreditam que o número de vítimas possa ser maior. Denúncias podem ser apresentadas na Delegacia Regional de Pedro Leopoldo. A reportagem apurou que a advogada do investigado é Michelle Silva Salvador. No entanto, ela não tem número de telefone ativo no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), o que inviabilizou o contato. O espaço segue aberto para manifestação.

