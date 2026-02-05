Assine
TRÂNSITO

MG-010 em direção ao Aeroporto de Confins será interditada; entenda

Bloqueio da passagem de veículos visa à realização de obras para a recuperação de um aterro, informou o DER

05/02/2026 21:10

Trecho alvo da interdição é caminho para o Aeroporto Internacional de Confins
Trecho alvo da interdição é caminho para o Aeroporto Internacional de Confins crédito: DER-MG

A rodovia MG-010, próxima ao km 21 (Alphaville – Vespasiano), nos sentidos Belo Horizonte e Lagoa Santa, ficará interditada para a passagem de qualquer veículo nesta sexta-feira (6/2) e sábado (7/2), entre 8h e 18h. O trecho é caminho para o Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH.

O bloqueio da passagem de veículos visa à realização de obras para a recuperação de um aterro. No sentido oposto, o trânsito funcionará normalmente.

“A interdição total é necessária para garantir a segurança dos motoristas e a agilidade das máquinas, que ocupam as duas faixas da via. O trecho estará devidamente sinalizado, e a previsão de conclusão das obras é no fim da tarde de sábado”, informou o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Como rota alternativa, o DER-MG recomenda a utilização das rodovias MG-424 e LMG-800.

