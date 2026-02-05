Assine
VALE DO RIO DOCE

Homem perde mais de R$ 13 mil após marcar encontro pelo Tinder em MG

Três mulheres e um homem participaram da extorsão, segundo informado pela vítima. Grupo faz ameaças pelo WhatsApp

05/02/2026 20:16

Operação Firewall mira esquema criminoso de acesso ao sistema de justiça
Ocorrência foi registrada pela vítima na Polícia Civil crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 30 anos foi sequestrado e extorquido depois de marcar um encontro por meio do Tinder em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. A vítima teve um prejuízo superior a R$ 13 mil.

O homem procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência. Segundo afirmou, nessa quarta-feira (4/2), ele combinou o encontro com uma mulher na casa dele, no Bairro São Paulo.

Depois, por indicação da mulher, ambos foram para outro endereço, no Bairro Universitário. Lá, ela disse que o encontro era um “programa” e passou a exigir dinheiro, o que foi negado pelo homem.

Ainda de acordo com o relato dele, mais duas mulheres chegaram ao local e uma delas o ameaçou com um canivete. Um homem na direção de um carro, segundo contou, deu suporte às mulheres na hora da fuga.

O grupo criminoso contratou um empréstimo aproximadamente R$ 13 mil e realizou oito movimentações via Pix – uma delas de R$ 250.

Além disso, a vítima relatou que segue recebendo ameaças por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp.

Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido identificado pela polícia.

