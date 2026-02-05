Mulher trans é esfaqueada por recusar programa sexual
Vitima, de 31 anos, foi encontrada pela PM com ferimento no tórax. Suspeito foi preso minutos depois do crime
compartilheSIGA
Uma mulher trans foi esfaqueada por recusar uma proposta de programa sexual nessa quarta-feira (4/2), em Patrocínio. O suspeito, de 28 anos, foi localizado e preso. O crime ocorreu próximo ao Terminal Rodoviário da cidade do Alto Paranaíba.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A vítima, de 31 anos, foi encontrada com um ferimento no tórax. Policiais militares foram chamados e ajudaram a mulher, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal.
Ela contou que o agressor se exaltou após a recusa e a atacou. Com as características repassadas, os militares fizeram buscas e localizaram o suspeito, que foi reconhecido pela vítima.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem um cabo de faca. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Patrocínio.