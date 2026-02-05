Assine
Mulher trans é esfaqueada por recusar programa sexual

Vitima, de 31 anos, foi encontrada pela PM com ferimento no tórax. Suspeito foi preso minutos depois do crime

Vinicius Lemos - Especial para o EM
05/02/2026 19:22

Mulher trans é esfaqueada por recusar programa sexual
Crime ocorreu em Patrocínio, no Alto Paranaíba, nas proximidades do terminal rodoviário da cidade crédito: ReproduÃ§Ã£o/Google Street View

Uma mulher trans foi esfaqueada por recusar uma proposta de programa sexual nessa quarta-feira (4/2), em Patrocínio. O suspeito, de 28 anos, foi localizado e preso. O crime ocorreu próximo ao Terminal Rodoviário da cidade do Alto Paranaíba.

A vítima, de 31 anos, foi encontrada com um ferimento no tórax. Policiais militares foram chamados e ajudaram a mulher, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal.

Ela contou que o agressor se exaltou após a recusa e a atacou. Com as características repassadas, os militares fizeram buscas e localizaram o suspeito, que foi reconhecido pela vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem um cabo de faca. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Patrocínio.

