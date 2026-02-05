Corpo de homem é encontrado em lagoa de cidade mineira
Segundo a perícia, não havia sinais aparentes de violência; o caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (5/2)
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5/2), na Lagoa Grande, no Centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A Polícia Civil (PCMG) investiga se o caso trata-se de crime ou acidente.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada após receber a informação de que havia um cadáver boiando no local, um dos principais pontos turísticos da cidade.
Os militares encontraram o corpo já na superfície da água e o retiraram até a margem.
Segundo a perícia, não havia sinais aparentes de violência.