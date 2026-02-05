Assine
VIA BLOQUEADA

Quedas de árvores causam danos em bairros de BH nesta quinta-feira (5/2)

Ocorrências na Região Centro-Sul terminaram em avenida interditada e comércio atingido

05/02/2026 17:27

Árvore caiu atravessada na Av. Augusto de Lima
Árvore caiu atravessada na Av. Augusto de Lima crédito: CBMMG

Duas quedas de árvores causaram transtornos nos bairros Santo Antônio e Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (5/2). As ocorrências, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), terminaram com via bloqueada e comércio atingido.

No Bairro Barro Preto, a queda ocorreu na Avenida Augusto de Lima, na altura do número 1.756, esquina com a Rua Juiz de Fora. O local fica próximo ao Fórum Lafayette e à Delegacia da Mulher. A árvore caiu atravessada sobre a pista e atingiu uma Fiorino de uma empresa e três motocicletas. A via foi totalmente interditada no sentido Bairro Prado, na Região Oeste da capital. Conforme os militares, não houve vítimas e a fiação não foi atingida.

O segundo caso aconteceu na Rua São Romão, 166, esquina com a Rua Viçosa, no Bairro Santo Antônio. De acordo com a corporação, um galho de uma árvore de grande porte caiu sobre o telhado de um comércio. Também não houve registro de feridos. Os militares realizam o corte do galho para a desobstrução do imóvel.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada e está no local. “Em apoio ao Corpo de Bombeiros, vai retirar os galhos da rede, que foi atingida mas não sofreu danos”, informou em nota. Segundo a Cemig, não será necessário desligar o fornecimento de energia para nenhum cliente.

