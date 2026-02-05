Vídeo: caminhão usa área de escape do Anel Rodoviário

A área de escape do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi usada por um caminhão na manhã desta quinta-feira (5/2). No vídeo divulgado pela BHTrans em seu perfil no X (antigo Twitter), um caminhão utilizou a estrutura por volta das 10h40. Cerca de 40 minutos depois, a equipe do órgão chegou ao local para remover o veículo. Até o momento, o espaço segue interditado.

É a 19ª vez que a área de escape é utilizada por veículos pesados desde a sua inauguração em 2022 e a primeira neste ano. O caminhão transportava molas de colchões. Não houve feridos.

O projeto foi desenvolvido pela BHTrans e a execução das obras foi feita com a supervisão da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). A estrutura fica no trecho entre a BR-040 e o trevo do Bairro Betânia, a poucos metros do acesso ao Buritis.

Alertas

A área de escape é composta por uma caixa de concreto preenchida com argila expandida (cinasita), que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo, em uma lógica semelhante à usada em pistas de automobilismo. Uma série de placas e um painel de mensagens digitais orienta os motoristas sobre a área de escape.

As equipes do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) monitoram, por meio de uma câmera instalada em frente à estrutura, a entrada do caminhão na área de escape e acionam o protocolo de segurança. Quando registrada ocorrência, equipes da BHTrans e Polícia Militar Rodoviária são direcionadas para o local, juntamente com guindastes e reboques.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro