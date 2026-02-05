Assine
overlay
Início Gerais
QUEDA DE ÁRVORE

Árvore de grande porte cai e interdita rua no Centro-Sul de BH

Via ficou bloqueada e quarteirão teve energia cortada no Bairro Lourdes

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/02/2026 09:10 - atualizado em 05/02/2026 09:11

compartilhe

SIGA
x
A queda ocorreu em frente ao Condomínio São Rafael, no trecho entre as ruas da Bahia e Espírito Santo
A queda ocorreu em frente ao Condomínio São Rafael, no trecho entre as ruas da Bahia e Espírito Santo crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma árvore de grande porte caiu e interditou a Rua Bernardo Guimarães, na altura do número 1581, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). A queda aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 4h30. A queda ocorreu em frente ao Condomínio São Rafael, no trecho entre as ruas da Bahia e Espírito Santo, deixando a via obstruída.

Leia Mais

A rede elétrica foi atingida e a Cemig foi chamada para atuar no local. O fornecimento de energia foi interrompido em todo o quarteirão para garantir a segurança dos trabalhos. 

Ainda segundo os bombeiros, não houve registro de vítimas nem de veículos atingidos. A área foi isolada e a equipe solicitou o apoio de um caminhão munck para a retirada da árvore.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A BHTrans também esteve no local para acompanhamento da ocorrência. Até o momento, não há detalhes sobre o trânsito na região, e os trabalhos de remoção devem se estender por várias horas.

Tópicos relacionados:

arvore bh corpo-de-bombeiros interdicao via

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay