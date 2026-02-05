Árvore de grande porte cai e interdita rua no Centro-Sul de BH
Via ficou bloqueada e quarteirão teve energia cortada no Bairro Lourdes
Uma árvore de grande porte caiu e interditou a Rua Bernardo Guimarães, na altura do número 1581, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). A queda aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5/2).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 4h30. A queda ocorreu em frente ao Condomínio São Rafael, no trecho entre as ruas da Bahia e Espírito Santo, deixando a via obstruída.
A rede elétrica foi atingida e a Cemig foi chamada para atuar no local. O fornecimento de energia foi interrompido em todo o quarteirão para garantir a segurança dos trabalhos.
Ainda segundo os bombeiros, não houve registro de vítimas nem de veículos atingidos. A área foi isolada e a equipe solicitou o apoio de um caminhão munck para a retirada da árvore.
A BHTrans também esteve no local para acompanhamento da ocorrência. Até o momento, não há detalhes sobre o trânsito na região, e os trabalhos de remoção devem se estender por várias horas.