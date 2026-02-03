Assine
FORAGIDO

PM prende foragido da Justiça, condenado por crime de extorsão

Homem estava escondido em Tabaúna, distrito de Aimorés (MG), e tinha como atividade o tráfico de drogas

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
03/02/2026 10:47 - atualizado em 03/02/2026 12:10

Arma, revólver e drogas apreendidos pela PM
Revólver e drogas apreendidos pela PM crédito: PMMG

Um homem condenado pelo crime de extorsão e que estava foragido da Justiça, foi preso, na segunda-feira (2/2), pela Polícia Militar, em Tabaúna, distrito de Aimorés, no Vale do Rio Doce, por dois outros crimes - tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais militares chegaram ao criminoso a partir de um levantamento sobre o tráfico de drogas e circulação ilegal de armas na região, considerados dois pilares de crimes violentos que vêm sendo registrados nas proximidades de Aimorés, com destaque para os homicídios.

Equipes do Tático Móvel localizaram e abordaram o suspeito nas proximidades de sua residência, onde foram encontrados entorpecentes e outros materiais vinculados à atividade criminosa. 

Nas buscas realizadas no imóvel, foi localizado um revólver calibre 38 municiado, além de uma quantidade significativa de cocaína e crack.

De imediato, o homem assumiu a posse da arma e das drogas, confirmando ser traficante na região. Ao verificarem a ficha criminal, a polícia viu que ele era procurado pelo crime de extorsão.

A partir daí, ele foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Aimorés, juntamente com as drogas e a arma. Participaram da operação duas viaturas de PM, comandas pelo capitão Ilismar e sargento Wilson.

