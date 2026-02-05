CARNAKVSH projeta levar mais de 200 mil pessoas para a Savassi domingo

O já consolidado CarnaKVSH chega à sua quarta edição em 2026 e projeta levar mais de 200 mil pessoas para o coração da Savassi, na Região Centro-Sul de BH, neste domingo (8/2). O bloco de música eletrônica intitula-se o maior carnaval eletrônico gratuito do mundo.

O evento terá cinco horas de duração. A concentração começa às 15h, na Avenida Getúlio Vargas com Rua Rio Grande do Norte, no sentido Praça da Savassi. A saída está marcada para às 16h, pela Avenida Cristóvão Colombo, em direção à Praça da Liberdade, com encerramento previsto para às 21h, na esquina com a Rua Alagoas.

O projeto foi idealizado pelo DJ KVSH em 2023 e, logo na primeira edição, levou cerca de 50 mil pessoas às ruas belo-horizontinas. Nas edições de 2024 e 2025, o número triplicou e alcançou 150 mil foliões. “Se alguém me dissesse, há quatro anos, que eu estaria realizando o maior bloco autoral de música eletrônica do carnaval brasileiro, eu acharia que essa pessoa estivesse louca”, afirma o artista.

O DJ compara a história do bloco com os passos que ele têm dado na carreira, atrela que o processo iniciou de modo desacreditado e que mesmo assim conseguiu alcançar o sucesso. “O projeto foi feito da forma que era possível, com pouquíssimos recursos, mas cresceu de maneira orgânica, abraçado pela cidade ao longo dos anos. Hoje, ele se transforma em algo que já é intrínseco a Belo Horizonte. Acho que já podemos dizer que o carnaval de BH não é completo sem o CarnaKVSH”, aponta o DJ.

Quem é KVSH

Luciano Ferreira, o KVSH, nasceu em Belo Horizonte, mas viveu grande parte da vida em Nova Lima, na Região Metropolitana. O nome artístico surgiu de seu codinome em jogos on-line, como o "Counter-Strike", adaptado estilisticamente com a substituição da letra "U" pela "V".

A carreira começou aos 16 anos, mas KVSH relata dificuldade para entrar no circuito de música eletrônica da capital. No ímpeto para conseguir uma oportunidade, ele enviava e-mails ou visitava produtores de eventos, para pedir uma chance de mostrar o trabalho produzido. “Peguei um ônibus, cheguei lá, e o cara falou comigo: ‘Santo de casa não faz milagre. Se você quiser entrar no circuito aqui, vai ter que virar promoter e vender ingressos’”, conta. “Voltei arrasado para casa, achei que a música falava um pouco mais alto?”, destacou KVSH em entrevista concedida ao Estado de Minas em 2021 .

Com toda a dificuldade de encontrar esse espaço no cenário local, ele começou a divulgar as músicas pela internet, o que fez com que ele ganhasse o espaço que ele almejava. Foi aos 20 anos que a carreira do DJ começou a estourar, com a faixa "Potter", um remix da trilha da franquia "Harry Potter".

Logo depois, ele produziu músicas que conseguiram alcançar números interessantes. As faixas "Sicko Drop", "Cante por Nós" e "Be Someone" contam com milhões de acessos no Spotify, o que fez com que o artista alcançasse palcos nacionais e internacionais, com passagens por festivais como Lollapalooza, Rock in Rio, Tomorrowland e XXXPerience. Hoje com 32 anos, KVSH é um dos nomes com maior destaque no cenário de DJs do país.

O sucesso possibilitou que os espaços antes fechados fossem abertos “E essas mesmas casas noturnas – que fecharam as portas no início – começaram a me ligar, pois queriam que eu tocasse nas festas. Inclusive, essa que eu tentei por e-mail, esgotou os ingressos. Aí, eu falei com o cara: ‘Santo de casa acabou fazendo milagre’”, destaca o DJ.

O KVSH conta que o gosto pelo carnaval surgiu a partir da influência do pai, um amante da folia, e do carnaval de rua feito pelos trabalhadores de mineradoras em Nova Lima, no Bloco dos Sujos.

Em 2023, ele destacou ao Estado de Minas que a experiência de vivenciar os espaços públicos fez com que ele tivesse a ideia de criar o bloco. “Sou DJ, produtor musical, nada a ver com banda, mas eu vou fazer um bloco para tentar tirar essa galera de casa e fazer uma parada legal pra essa cena local de BH”, disse KVSH.

O bloco se tornou um sucesso e na edição do carnaval de 2026 ele espera reunir cerca de 200 mil pessoas e bater os 150 mil de 2024 e 2025. De acordo com o DJ, este ano eles terão um trio melhor, mais ativações e um som mais potente.

Blocos de carnaval em BH

Os blocos começaram oficialmente a desfilarem nas ruas de Belo Horizonte no dia 31/1. Vários blocos desfilaram pela capital mineira no decorrer do primeiro final de semana de carnaval, como o Tchanzinho Zona Norte, Todo Mundo Cabe no Mundo, É o Amô, Afro Magia Negra, entre outros.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) espera receber 6 milhões de foliões e movimentar R$ 1 bilhão durante o carnaval. Este ano, 612 blocos de rua realizarão 660 desfiles em todas as regiões da capital. O Carnaval da Liberdade 2026 contará com as avenidas Amazonas, dos Andradas e Afonso Pena sonorizadas por um sistema de fibra óptica, com 42 torres para potencializar o som de 23 blocos confirmados.

