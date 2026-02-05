Estacionamento rotativo será gratuito no carnaval em BH

Motoristas que circularem por Belo Horizonte durante o carnaval poderão estacionar gratuitamente em todas as áreas regulamentadas pelo sistema de Estacionamento Rotativo na capital. A prefeitura anunciou que vai suspender a cobrança de vagas públicas em sete dias do período oficial da folia.

O rotativo estará liberado neste sábado (7/2) e domingo (8/2), e entre os dias 14/2 e 17/2, que vai do sábado de carnaval até a terça-feira. Já na Quarta-feira de Cinzas (18/2), a liberação será das 8h às 12h. Fora desses horários, o sistema funcionará normalmente.

Atualmente, a capital conta com 22.756 vagas físicas vinculadas ao sistema digital. Se todos respeitarem o tempo máximo de permanência, esse total gera mais de 101 mil vagas diárias de estacionamento, distribuídas em 883 quarteirões espalhados pela cidade.

O modelo foi implantado com o objetivo de organizar o uso do espaço urbano e ampliar o acesso às vagas onde a demanda é maior que a oferta, como em locais com grande concentração de comércio, serviços e lazer. Fora do período de liberação especial, o custo do crédito é de R$ 4,95, válido para diferentes tempos de permanência, que variam de uma a 12 horas, conforme a regulamentação de cada local.

Como incentivo ao uso consciente, o sistema concede um bônus de 30 minutos gratuitos a cada utilização paga, permitindo uma nova parada rápida em outro ponto da cidade sem custo adicional. Os créditos são adquiridos exclusivamente de forma digital, por meio de aplicativos autorizados pelo município.

Segundo a PBH, a receita líquida do sistema é aplicada em melhorias do sistema viário, como manutenção e implantação de sinalização, operação de tráfego, fiscalização do trânsito e programas de segurança e educação.

Como vai ficar o trânsito?

Durante o carnaval, a gestão municipal reforça que o perfil BH Mobilidade no X (@BHMobilidade) trará informações sobre trânsito e transporte durante os eventos e desfiles de blocos. Horários e locais de concentração podem ser conferidos no Portal Belo Horizonte.

Os aplicativos Waze e Google Maps indicarão interdições e sugerirão rotas alternativas nos dias de desfile dos blocos, evitando os locais da folia. Todas as informações sobre mobilidade urbana no carnaval podem ser consultadas no portal da BHTrans.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos