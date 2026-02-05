Central do Carnaval da TV Alterosa recebe Funk You e Swing Safado
Segundo programa de 2026 também contará com a participação do DJ Kvsh e do músico Henrique Portugal
compartilheSIGA
Neste sábado (7/2), a apresentadora Susana Vieira recebe os blocos Blocos Funk You e Swing Safado na Central do Carnaval, da TV Alterosa. Este é o segundo de quatro programas que vão acompanhar a folia em Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Os convidados especiais desta vez serão DJ Kvsh, que estreia o seu bloco neste ano, e o músico Henrique Portugal, que com o projeto “O Som do Carnaval” busca criar uma discografia própria para os blocos da capital. No estúdio, dançarinos do grupo We Dance completam a festa. O programa também vai acompanhar ensaios de blocos de rua ao vivo.
- Com sol ou chuva, folia não para: o que vai bombar nos looks do carnaval
- Comércios poderão vender bebidas e adereços durante o carnaval de BH
- Quando Come Se Lambuza: bloco promete sacudir carnaval com MPB
“Todo sábado tem encontro marcado com a alegria! O Central do Carnaval chega à tela da TV Alterosa levando música, cor, tradição e muita animação pra dentro da sua casa. É o programa que valoriza a nossa cultura, mostra o povo, os blocos, as histórias e a energia contagiante do carnaval mineiro”, ressalta Susana.
Serviço
Central do Carnaval
Data: Sábado (7/2)
Horário: 13h
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Onde assistir: TV Alterosa e Portal Uai