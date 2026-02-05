Assine
CARNAVAL 2026

Central do Carnaval da TV Alterosa recebe Funk You e Swing Safado

Segundo programa de 2026 também contará com a participação do DJ Kvsh e do músico Henrique Portugal

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
05/02/2026 15:26

Central do Carnaval recebe os blocos Funk You e Swing Safado neste sábado (07/02)
Central do Carnaval recebe os blocos Funk You e Swing Safado neste sábado (07/02) crédito: TV Alterosa

Neste sábado (7/2), a apresentadora Susana Vieira recebe os blocos Blocos Funk You e Swing Safado na Central do Carnaval, da TV Alterosa. Este é o segundo de quatro programas que vão acompanhar a folia em Belo Horizonte. 

Os convidados especiais desta vez serão DJ Kvsh, que estreia o seu bloco neste ano, e o músico Henrique Portugal, que com o  projeto “O Som do Carnaval” busca criar uma discografia própria para os blocos da capital.  No estúdio,  dançarinos do grupo We Dance completam a festa. O programa também vai acompanhar ensaios de blocos de rua ao vivo. 

“Todo sábado tem encontro marcado com a alegria! O Central do Carnaval chega à tela da TV Alterosa levando música, cor, tradição e muita animação pra dentro da sua casa. É o programa que valoriza a nossa cultura, mostra o povo, os blocos, as histórias e a energia contagiante do carnaval mineiro”, ressalta Susana.

Serviço

Central do Carnaval 

Data: Sábado (7/2)

Horário: 13h

Onde assistir: TV Alterosa e Portal Uai

