Quando Come Se Lambuza: bloco promete sacudir carnaval com MPB

O carnaval de BH continua conquistando novos adeptos, e a folia de 2026 está prevista para ser ainda maior que a deste ano. Esperando mais de 7 milhões de foliões, o carnaval de BH promete a apresentação de 612 blocos de rua que se cadastraram para desfilar, o que representa um aumento de cerca de 8% em relação aos 568 inscritos em 2025.

O crescimento da folia na capital se dá pelo sucesso dos blocos de rua, que além de muito animados, contam com atrações para todos os estilos. Colocando todas as músicas em ritmo de axé e pagode, o Bloco Quando Come Se Lambuza é um dos que mais faz sucesso durante a folia. Conheça um pouco mais sobre eles a seguir.

Quando Come se Lambuza: a festa de aniversário que virou um dos maiores blocos de BH

A ideia de criar o bloco Quando Come se Lambuza se deu em uma festa de aniversário. Em 2016, André Melado estava comemorando mais um ano de vida com seus amigos e teve a ideia de criar o seu próprio bloco de carnaval, para ir para as ruas de BH em fevereiro do ano seguinte.

Na festa, um de seus amigos fez uma brincadeira juntando o seu sobrenome com o famoso e antigo ditado: “quem nunca comeu melado, quando come se lambuza”. E foi assim que surgiu o nome de um dos blocos que arrasta o maior número de foliões pelas ruas de Belo Horizonte.

Na época o Mestre Melado, já tinha contato e trabalhava com baterias de escola de samba, de shows e universitárias. A partir disso, ele reuniu seus amigos e ritmistas conhecidos e realizou a primeira apresentação do bloco, no dia 25 de fevereiro de 2017, em um sábado de carnaval.

O novo MPB: Música “PraPular” Brasileira

O Quando Come se Lambuza é um dos blocos de maior sucesso no carnaval mineiro. Afinal, é um bloco que tem de tudo e mais um pouco em seu repertório, tocando todas as músicas em ritmo de axé e pagode, para animar todos os públicos.

Misturando os hits mais atuais aos hinos retrôs, o Quando Come se Lambuza afirma que toca um MPB diferente: Música “PraPular” Brasileira.

O bloco que nasceu pequeno, cresceu rápido e hoje arrasta multidões com muito ritmo, coreografia e energia no Carnaval de BH Philippe Guimarães/Divulgação

Onde e quando o bloco vai se apresentar

O Bloco Quando Come Se Lambuza já tem data e local confirmados para arrastar a multidão pelas ruas do centro da capital mineira. Em 2026, o desfile oficial acontecerá no dia 14 de fevereiro (sábado de carnaval).

A concentração oficial está marcada para às 09:00, na Avenida Afonso Pena, 546. O cortejo terá início às 10:00, seguindo em direção ao ponto de encerramento na Avenida Afonso Pena, 1180, com término previsto para às 15:00.

Além do desfile, para quem não quer esperar, o bloco realiza ensaios abertos todas as quartas-feiras até o carnaval. Os portões abrem às 19h e o ensaio começa às 20h, na Quadra da Escola de Samba Cidade Jardim (Rua do Mercado, 150 - Conjunto Santa Maria), com entrada gratuita.

