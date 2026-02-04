Comércios poderão vender bebidas e adereços durante o carnaval de BH

Comerciantes com estabelecimentos localizados próximos aos trajetos dos blocos estão autorizados a vender bebidas e adereços, independentemente do ramo de atividade, durante o Carnaval de Belo Horizonte 2026.

Não será necessário cadastramento prévio para atuar no período. Basta que o estabelecimento tenha Alvará de Localização e Funcionamento (ALF) válido e disponibilize banheiros para uso dos foliões, de forma gratuita ou mediante cobrança.

A autorização para os estabelecimentos será válida somente durante o período oficial do carnaval, até 22 de fevereiro, e para o funcionamento até duas horas antes e duas horas depois dos desfiles dos blocos. A área permitida inclui tanto os locais de concentração dos blocos quanto as ruas e avenidas no entorno, com um limite de até 500 metros de distância.

A permissão será exclusivamente para a venda de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas e deverá ser feita em embalagens apropriadas, como alumínio, plástico ou cartonadas. A venda só poderá ocorrer no interior dos estabelecimentos e não será permitida a instalação de equipamentos em espaços públicos ou privados, como mesas e cadeiras nas calçadas. A comercialização de alimentos estará proibida nesses pontos, assim como a veiculação de marcas ou qualquer tipo de publicidade.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o objetivo desta medida é oferecer suporte aos foliões em áreas onde o fluxo de pessoas é maior e proporcionar novas oportunidades de arrecadação para comércios que durante o ano vendem outros produtos.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.