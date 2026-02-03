Carnaval de BH: primeiro fim de semana reuniu cerca de 100 mil foliões

No primeiro fim de semana do período do carnaval em 2026, a capital mineira já reuniu cerca de 100 mil foliões, de acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Ao todo, 43 desfiles foram realizados em diferentes regiões da cidade entre os dias 31/1 (sábado) e 1/2 (domingo).

Ainda segundo a PBH, não foram registradas ocorrências relevantes durante o início da folia. O poder público atribui esse resultado ao planejamento prévio e à atuação conjunta de diversos órgãos municipais e estaduais.

Entre as entidades envolvidas nessas ações está a Guarda Civil Municipal. Durante o fim de semana, a entidade empregou 195 agentes, que realizaram 148 abordagens à população, prestaram quase 300 orientações de autoproteção e efetuaram 545 atendimentos com informações a turistas e cidadãos.

Já o Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) atuou, durante quase 30 horas, no acompanhamento, em tempo real, das operações planejadas para o evento e no monitoramento de mais de 5 mil câmeras espalhadas pela cidade.

Também durante o último fim de semana, cerca de 360 profissionais da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade (Sumob) trabalharam nas ruas, estações e no COP-BH. Foram feitas 430 alterações no trânsito, 62 linhas de ônibus tiveram itinerários alterados e 82 viaturas foram empenhadas. Já a Secretaria Municipal de Política Urbana realizou 287 ações fiscais.

A instalação de banheiros químicos ocorreu ao longo dos trajetos de todos os blocos que desfilaram nos primeiros dias do Carnaval de Belo Horizonte. As estruturas foram retiradas logo após o encerramento de cada desfile. Ao todo, a PBH afirma que foram disponibilizadas 494 diárias de banheiros químicos para atender à festa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) recolheu 67 toneladas de resíduos e utilizou 140 mil litros de água para a lavagem das vias nas áreas em que ocorreram os 43 desfiles de blocos. No dia 31, um efetivo de 1.410 garis atuou na operação, enquanto no dia 1º foram mobilizados 920 profissionais. A SLU também disponibilizou 324 contêineres no dia 31 e 286 no dia 1º para o descarte adequado dos resíduos.