Playlist carnaval 2026: veja os hits que vão agitar Belo Horizonte

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O carnaval 2026 já tem trilha sonora definida, e a disputa pelo hit do ano está acirrada. De um lado, gigantes do axé como Ivete Sangalo e Léo Santana chegam com músicas pensadas para os trios elétricos. Do outro, o funk e os sucessos virais que explodiram nas redes sociais garantem seu espaço, prometendo uma folia com ritmos para todos os gostos.

A mistura de gêneros é a grande aposta para agitar os blocos e as festas por todo o Brasil. As canções já dominam as principais playlists nas plataformas de streaming, mostrando um aquecimento do que está por vir nas ruas. A energia contagiante das novas faixas se une à força dos clássicos para criar o clima perfeito para os foliões.

As principais apostas para o hit do Carnaval

Diversos artistas lançaram suas fichas na mesa para emplacar a música mais tocada da festa. A competição reúne batidas de axé, pagode baiano e o funk que já conquistou o país. Confira os favoritos que despontam na corrida pelo troféu popular de melhor canção carnavalesca.

Vampirinha - Ivete Sangalo: Lançada durante o Réveillon em Salvador, a música combina o axé clássico com uma letra divertida e uma coreografia que já viralizou nas redes, sendo uma aposta certeira da cantora para a festa. Desliza (Ólhinho no Corpinho) - Léo Santana e Melody: A parceria une o pagode baiano do Gigante com o pop de Melody. O resultado é um ritmo contagiante que se consolidou como um dos grandes sucessos do verão e chega com força total. Posso Até Não Te Dar Flores - DJ Japa NK: Um fenômeno que saiu do TikTok para liderar as principais paradas musicais. A batida envolvente e o refrão marcante da canção devem ecoar em todos os cantos do país. JetSki - Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody: Com a energia característica do DJ, a faixa tem o ritmo perfeito para acompanhar os blocos e não deixar ninguém parado, unindo o funk a uma batida eletrônica dançante. Marquinha de Fitinha (Canudinho) - Léo Santana: O cantor aposta em um pagode baiano com refrão chiclete e uma dança fácil de aprender, fórmula que costuma funcionar muito bem nesta época do ano.

E para não perder nada sobre o carnaval de Belo Horizonte acompanhe nossa página oficial!

Outros sons que vão agitar os blocos

A playlist do carnaval 2026 não vive apenas de apostas. Anitta, por exemplo, deve marcar presença com faixas como "Romeo" e a parceria "Gostosin". A tradição baiana também se renova com lançamentos de Timbalada e BaianaSystem, que trazem novas sonoridades sem perder a raiz percussiva.

Nomes como Saulo, Claudia Leitte e Harmonia do Samba também entram na programação com faixas que celebram a energia da festa. Para completar, os clássicos atemporais de Beth Carvalho, Elba Ramalho e o axé dos anos 90 do Chiclete com Banana são indispensáveis para garantir a nostalgia e a alegria dos foliões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.