Carnaval 2026: entenda a mecânica e os materiais usados nos carros alegóricos
Dessa forma, a mecânica dos carros alegóricos também é projetada e trabalhada através de desenhos, muitas vezes em 3d. Um misto de estética e funcionalidade, que faz com que esses mecanismos sejam certeiros para a fluidez dessas alegorias.Foto: Antônio Francisco Soares/Wikime´dia Commons
O foco é na avaliação de peso, largura, altura e estrutura, visando a segurança de cada desfilante. A engenharia é construída com chassis de veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, podendo ter até três eixos de rodagem.Foto: Flickr InocentesEspecial
No primeiro processo, voltado às ferragens, é trabalhada a suspensão, com molas amortecedores para absorver qualquer irregularidade no desfile e suportar o peso. Eles possuem amortecedores, embreagem e pneus, que devem estar em ótimos estados.Foto: Reprodução do X @Carnavalize
Outro ponto é a questão da direção, que necessita ter um controle impecável para permitir que o motorista ajuste o rumo do chassi. Atualmente, os carros são motorizados, algo que era proibido nos anos 1990, com os famosos empurradores.Foto: Divulgação
Normalmente, ele é composto por uma coluna, caixa e barra de direção, que trabalham juntas para transmitir as informações do volante para as rodas.Foto: Reprodução de Youtube
No último andar dos barracões da cidade do samba, os escultores começam o trabalho de acordo com os croquis. Por lá, são talhadas esculturas que irão preencher as alegorias e impressionar tanto os jurados quanto o público presente no desfile.Foto: Reprodução de Youtube
Além de criarem as estruturas dinâmicas, os ferreiros de Parintins, no Amazonas, trabalham nos desfiles do Rio de Janeiro. Eles vão dentro dos carros, escondidos, mexendo as peças que conferem movimento às alegorias e às esculturas.Foto: Flickr InocentesEspecial
Historicamente, a decoração é feita com a utilização de materiais como papel, espuma, tecidos e lâmpadas, que são combinados para criar um visual único e impactante.Foto: Flickr InocentesEspecial
Os testes tanto de peso quanto de iluminação são essenciais para que tudo aconteça com perfeição ao longo do desfile. Além da questão de direção, visto que a quebra de uma alegoria compromete o desfile quase que em sua totalidade.Foto: Divulgação
A última etapa de produção do carro é a instalação de luzes e efeitos especiais, como labaredas e canhões de papel picado. Assim, o controle de toda essa parafernália é feita por uma mesa de luz na parte traseira, que será ativada no momento em que foi planejado.Foto: Reprodução do X @Carnavalize
As agremiações devem colocar dispositivos (ganchos ou similares) e nas alegorias com avancê na sua parte frontal para possibilitar a sua imediata retirada por carros-guincho ou qualquer outro tipo de viatura apropriada.Foto: Flickr/Leo Queiroz
Cada carro alegórico precisa ser submetido à “Anotação de Responsabilidade Técnica”, a ART, que é um laudo técnico feito por empresas de engenharia e apresentar o Certificado do Corpo de Bombeiros.Foto: Reprodução/Youtube
Entre os materiais mais utilizados, temos tecidos, lantejoulas, penas artificiais, esculturas, plumas, paetês, isopor, fibra de vidro e luzes.Foto: Reprodução/Facebook Tantos Carnavais
Além disso, aljofre, lurex, pena palito, eva, acetato, rafia, bambu, palhas, espelhos, são outros materiais dentro desse contexto, assim como em fantasias.Foto: Reprodução do X @Carnavalize
Muitas dessas esculturas são aproveitadas por escolas de divisões menores ou de outros estados. Assim, as agremiações do Grupo Especial vendem ou doam esses materiais. A agremiação também busca reaproveitar o que estiver em bom estado para o desfile seguinte.Foto: Reprodução do X @Carnavalize
Com a motorização dos carros, o trabalho da ala da força (empurradores) ficou mais leve em alguns aspectos, mas continua muito necessário em tempos de alegorias maiores e que precisam ser retiradas em um tempo curto na área da dispersão.Foto: Flickr/Cora Róna