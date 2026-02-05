Assine
overlay
Início Anna Marina
Anna Marina
Anna Marina
FOLIA MINEIRA

Carnaval BH 2026: bloco brinca com a tristeza para aliviar a dor

Empresa de serviços funerários patrocina o Bloco Fúnebre, reconhecido por transformar o tema da morte em reflexão e celebração coletiva

Publicidade

Mais lidas

Anna Marina
Anna Marina
Colunista
05/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Foliões capricham na maquiagem para sair no Bloco Fúnebre, atração da sexta-feira de carnaval na Praça da Bandeira - (crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press)
Foliões capricham na maquiagem para sair no Bloco Fúnebre, atração da sexta-feira de carnaval na Praça da Bandeira crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

Belo Horizonte virou a cidade do carnaval, para alegria de muitos e tristeza de outros tantos. Do jeito que as coisas andam, daqui a pouco estaremos como Salvador, a folia começando um mês antes e terminando um mês depois da data oficial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Digo isso porque no sábado e domingo passados, vários bloquinhos saíram na cidade. Nesta quinta-feira, já recomeça a festa com ensaios do Então Brilha! e do Cidade Nova Pirô. Só para matar a curiosidade, no próximo sábado, serão mais de 80 blocos nas ruas; no domingo, mais de 70. E nem é carnaval ainda!.

Leia Mais

O que achei muito interessante foi o fato de o Grupo Zelo, empresa de serviços funerários, anunciar patrocínio a um dos grupos mais simbólicos e conceituais da folia na capital mineira, o Bloco Fúnebre, reconhecido por transformar o tema da morte em reflexão, afeto e celebração coletiva.

A decisão faz parte de nova frente de marketing cultural da empresa, reforçando o posicionamento da marca ao associar cuidado, memória e diálogo social a uma das manifestações mais autorais do carnaval de BH.

Criado em 2013, o Bloco Fúnebre se consolidou como manifestação cultural que ressignifica tabus por meio da arte e do carnaval. Este ano, o desfile será na sexta-feira, data que inspira o tema “Sexta-feira 13 – Ô sorte!!”, explorando o imaginário das superstições e invertendo o significado do azar em encontro, humor e catarse coletiva.

Ao patrocinar o bloco, o Grupo Zelo amplia sua presença em um território simbólico coerente com seu posicionamento institucional: promover conversas mais abertas sobre vida, memória e cuidado.

A ação vai além da exposição de marca e se estabelece como plataforma de diálogo cultural, usando o carnaval como espaço legítimo de conexão com a sociedade, com leveza e sem desrespeito.

O Bloco Fúnebre se destaca por abordar a morte não como ruptura, mas como parte da experiência humana, em uma linguagem acessível, participativa e profundamente conectada à cultura popular.

O patrocínio representa mais do que viabilização financeira. Permite ampliar a estrutura do desfile e potencializar o alcance da proposta artística, mantendo a autonomia criativa e fortalecendo a relação com BH.

A convergência entre as marcas se dá também na capacidade de transformar temas sensíveis em experiência coletiva.

“Sexta-feira 13 – Ô sorte!!” é um tema que funciona como metáfora criativa para o projeto: brincar com medos coletivos, símbolos associados ao azar e elementos do terror clássico, para transformá-los em narrativa positiva, festiva e compartilhada.

Para quem quiser participar, o bloco toca jazz, rock, música erudita, MPB e marchinhas carnavalescas. Sairá em 13/2, às 23h (de noite, claro), da Praça da Bandeira, no Bairro Mangabeiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Sugestão: caprichem na maquiagem temática.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte bh bloco bloco-funebre carnaval

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay