Carnaval BH 2026

Então Brilha! ensaia hoje com percussionistas da Casa Gentil

Bloco conta com o reforço da Batucada Gentil, formada por jovens de Raposos. Ensaio geral desta quinta-feira (5/2) começa às 19h, no Mister Rock

05/02/2026 02:00

Batuqueira sorri para a câmera durante desfile do bloco de carnaval Então Brilha em Belo Horizonte
Como já é tradição em BH, desfile do Então Brilha! será realizado no sábado de carnaval crédito: Leo Salvo/divulgação

Percussionistas do projeto Casa de Gentil, ponto de cultura de Raposos, na Grande BH, participam nesta quinta-feira (5/2) do último ensaio aberto do bloco Então, Brilha!, que será realizado a partir das 19h, com entrada franca, no Mister Rock (Avenida Teresa Cristina, 295, Prado).

O Batuca Gentil fará parte do cortejo do bloco, marcado para sábado de carnaval, assim que o Sol nascer. A Casa Gentil se dedica ao acolhimento, formação e fortalecimento de crianças, adolescentes e jovens por meio da arte e da convivência comunitária.

“O carnaval deixa de ser apenas festa e passa a ser ferramenta de formação, inclusão e transformação social no calendário que se estende ao longo do ano”, afirma Rafael Gonçalves, que ajudou a criar o Brilha! e a Casa Gentil, no material de divulgação do bloco. O ensaio desta quinta à noite tem entrada franca, sujeita à lotação do espaço.

