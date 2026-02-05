Eduardo Moreira leva peça 'Danação' à Regional Barreiro,com entrada franca

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Primeiro espetáculo solo de Eduardo Moreira, ator e diretor do Grupo Galpão, “Danação”, que estreou em 2016, cumpre temporada em centros culturais da Regional Barreiro, em BH, com entrada franca. Com texto de Raysner de Paula e direção de Marcelo Castro e Mariana Maioline, a peça será apresentada nesta quinta e sexta-feira (5 e 6/2), no Centro Cultural Bairro das Indústrias; sábado e domingo (7 e 8/2), no Centro Cultural Urucuia; e nos dias 10 e 11, no Centro Cultural Vila Santa Rita.

A origem de “Danação” remonta a 2014, quando Raysner de Paula apresentou, pelo projeto Janela da Dramaturgia, o texto que traz ecos da poética de Guimarães Rosa, Manoel de Barros, Mia Couto e Valter Hugo Mãe.

“Ele queria que eu fizesse, achou que era um bom papel para mim. Achei o texto legal, focado em um homem que tenta recolher os cacos da memória de forma bastante lúdica”, diz Moreira.

On-line

De 2016 a 2020, o ator se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, além do interior de Minas. “Durante a pandemia, fiz transmissões on-line e depois só retomei (a peça) uma vez, na abertura da Mostra de Monólogos do Galpão Cine Horto, em 2022”, situa.

Eduardo saúda a possibilidade de voltar à cena com uma proposta de descentralização, visitando territórios que têm menor acesso a atividades culturais. A Regional Barreiro foi escolha do produtor Leandro Porto, da Arte & Palco. O ator se diz estimulado por instaurar ambiente teatral em espaços onde há carência.

“Me parece uma coisa interessante visitar lugares distantes do circuito cultural mais consagrado. Você chega, monta, constrói a estrutura cênica num local que não tem essa destinação específica. Minha função, enquanto artista, é disseminar o teatro”, ressalta.

Jogo com o público

A montagem, que tem partes dramáticas e partes narrativas, estabelece um jogo íntimo com a plateia. “É texto muito bem escrito, o teatro da palavra que me interessa, porque a palavra tem a capacidade de traduzir universos, traduzir climas. Momentos muito vivos trazem o público para o lugar de, junto comigo, instaurar a poesia”, aponta.

Em “Danação”, o espaço cênico é propositadamente vazio, com poucos elementos manipulados pelo ator. As palavras se tornam a matéria que contribui para transformar a plateia em personagem do jogo a que a peça convida. Ao narrar a façanha da mãe que enganou a morte para proteger a filha, o protagonista revisita lugares, pessoas e sentimentos dentro do coração daquela mulher.

“Todo o jogo do personagem é narrado diretamente para a plateia, permanentemente convocada a participar não só da história, mas de sua construção. É um espetáculo muito simples, o narrador se apoia no diálogo com o público, a quem faz perguntas para reconstruir os cacos da memória. É totalmente sem quarta parede, apesar dos momentos em que, por assim dizer, contraceno com outros personagens: a mãe, a menina, um doutor, a morte”, explica Moreira.

O ator pontua que “Danação” investe na possibilidade de resgatar o sentido da vida a partir da capacidade de imaginar. “A fabulação é, acima de tudo, uma maneira de vencer a morte e reafirmar a renovação da vida”, enfatiza Eduardo Moreira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“DANAÇÃO”



Com Eduardo Moreira. Texto: Raysner de Paula. Direção: Marcelo Castro e Mariana Maioline. Nesta quinta e sexta-feira (5 e 6/2), às 19h30, no Centro Cultural Bairro das Indústrias (Rua dos Industriários, 289). Sábado e domingo (7 e 8/2), às 17h, no Centro Cultural Urucuia (Rua W3, 500, Bairro Miramar). Dias 10 e 11, às 19h30, no Centro Cultural Vila Santa Rita (Rua Ana Rafael dos Santos, 149, Vila Santa Rita). Entrada franca.