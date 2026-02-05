Veja filmes do Oscar com ingressos a R$ 10 e R$ 12 até quarta-feira (11/2)

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Desta quinta (5/2) até a próxima quarta-feira (11/2), ingressos para todos os filmes em cartaz nos cinemas de Belo Horizonte e boa parte do Brasil custarão R$ 10, para sessões iniciadas antes das 17h, e R$ 12 para os demais horários, inclusive no próximo fim de semana.

A oitava edição da campanha Semana do Cinema tem o propósito de atrair público para as salas de exibição, que vêm perdendo espaço para as plataformas de streaming.

A iniciativa da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), da Ingresso.com e do Grupo Consciência, surgiu em 2022, depois da pandemia, quando o setor enfrentou momentos críticos.

De acordo com pesquisa da Comscore, ao longo de 2020 a arrecadação das salas brasileiras despencou 78% em relação ao ano anterior. Caiu de R$ 2,8 bilhões, em 2019, para R$ 646,3 milhões.

“Quando as atividades foram retomadas, entendemos que precisávamos fazer algo para que as pessoas voltassem a ter o hábito de ir ao cinema”, afirma Lúcio Otoni, presidente da Feneec e diretor da Rede Cineart.

“Com o sucesso da primeira edição, percebemos que deveríamos manter a ação uma ou duas vezes por ano, não só para estimular esse retorno, mas também para democratizar o acesso às salas”, explica Otoni.

Adesão em massa

A adesão dos exibidores foi massiva. Das 3.509 salas brasileiras, 96% participam da Semana do Cinema. O público também respondeu positivamente. Ao longo das oito edições, a campanha atraiu cerca de 23 milhões de espectadores.

A ação ocorre em momento oportuno, quando boa parte dos filmes indicados às principais categorias do Oscar está em cartaz.

É oportunidade para assistir a “Marty Supreme”, de Josh Safdie, indicado a Melhor Filme, Ator (Timothée Chalamet), Direção, Roteiro Original, Direção de Elenco, Design de Produção, Fotografia, Figurino e Montagem.

“Valor sentimental”, longa de Joachim Trier, também recebeu nove indicações: Filme, Direção, Atriz (Renate Reinsve), Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgard), Atriz Coadjuvante (Inga Ibsdotter Lilleaas e Elle Fanning), Roteiro Original, Montagem e Filme Internacional.

O brasileiro “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, concorre nas categorias de Melhor Filme, Filme Internacional, Ator (Wagner Moura) e Direção de Elenco.

Outros títulos na briga pelo Oscar são o tunisiano “A voz de Hind Rajab”, de Kaouther Ben-Hania; “Hamnet: A vida antes de Hamlet”, de Chloé Zhao; “Foi apenas um acidente”, de Jafar Panahi; “Bugonia”, de Yorgos Lanthimos; e “Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”, de Mary Bronstein.

Fora da corrida pelo prêmio da Academia de Artes Cinematográficas, participam da campanha a animação “Zootopia 2”, de Jared Bush e Byron Howard; “Avatar: Fogo e cinzas”, de James Cameron; e “A empregada”, de Paul Feig, entre outros títulos.

Em média, a inteira nos cinemas de BH varia de R$ 30 a R$ 50. Além de ingressos com preços reduzidos, as salas oferecem descontos em combos de pipoca e refrigerante. Na Rede Cineart, por exemplo, promoções dão direito a chocolates, balas e entrada grátis no cinema por até um ano.