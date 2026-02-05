Carolina Dieckmmann é escritora que recai no alcoolismo em ‘(Des)controle’

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Heleninha Roitman voltou às telas no remake de “Vale tudo” (Globo), interpretada por Paolla Oliveira, e, assim como na versão original de 1988, reacendeu o debate sobre o alcoolismo entre mulheres. Em 2025, cerca de 7 mil mulheres procuraram canais de ajuda, um crescimento de quase 270% em relação ao período anterior. As buscas na internet por Alcoólicos Anônimos também aumentaram 150%.



O tema chega aos cinemas com “(Des)controle”, filme estrelado por Carolina Dieckmmann (que interpretou Leila no remake da novela) com estreia nesta quinta-feira (5/2) nos cinemas de Belo Horizonte. Na trama, a atriz vive Kátia Klein, uma escritora em crise criativa, sobrecarregada pelas responsabilidades domésticas e emocionalmente distante do marido. Sóbria há 15 anos, a personagem substitui o álcool por coca-cola.



Uma das motivações para Carolina aceitar o papel foi a relação da mãe, Maíra Dieckmann, com o álcool durante a infância da atriz. “Quando a gente encontra a Kátia no começo do filme, ela está completamente fora de si. Não sabe mais o que quer do casamento, da profissão, dos filhos. É uma mulher cheia de frustrações, tentando tapar buracos e vendo tudo sair do controle. É óbvio que estamos falando de uma personagem, mas essa mulher está do nosso lado, às vezes, dentro da gente”, afirma.



No cotidiano da protagonista, a exaustão surge em uma lista interminável de tarefas. Resolver questões financeiras, cuidar da casa, dos filhos e da própria carreira, enquanto o marido, Zeca (Caco Ciocler), permanece alheio às responsabilidades domésticas – é o tipo de homem que só toma alguma atitude quando solicitado.



Sob pressão

Pressionada pela agente literária e pela editora, Kátia não consegue sair do primeiro parágrafo do livro que já está com o prazo de entrega vencido. Distraída, comete erros banais no dia a dia. Deixa o farol do carro ligado até a bateria acabar, por exemplo. As tentativas de escrever acontecem, em geral, à noite, quando a casa silencia. Ainda assim, trancada no escritório, ela faz de tudo, menos escrever.



Sem enxergar outra saída, Kátia decide se divorciar de Zeca. Após o término, volta a beber. O consumo começa com uma taça de vinho, sob a crença de que está no controle e de que o álcool traz leveza e inspiração. Aos poucos, a situação foge do controle.



Segundo a diretora Carol Minêm, o silêncio em torno do tema foi um dos motores do filme. “Nas famílias, quando existe um caso, é um assunto sobre o qual as pessoas não gostam de falar. Daí surgiu a necessidade de levar isso para dentro das casas, gerar debate e discussão, falar do alcoolismo de uma maneira não pejorativa, não marginalizada, e criar um filme com o qual as pessoas pudessem se identificar. Não necessariamente pela própria história, mas também pelo entorno”, afirma ela, que divide a direção com Rosane Svartman.



Convencida de que pode beber socialmente, Kátia passa a exagerar. Para esconder a recaída, carrega balas na bolsa para disfarçar o hálito e tenta evitar que os filhos percebam o consumo. Resiste em compartilhar o problema com a família até o ponto em que já não consegue lidar com a situação sozinha.



Em algumas cenas, a Kátia sóbria contracena com Vânia, uma espécie de alter ego que representa sua versão alcoolizada. “Sob o efeito do álcool, as pessoas se transformam. A Vânia é a Kátia sem o peso da sobrecarga. Ela é divertida, livre, dança e namora. No dia seguinte, a personagem não se reconhece no que fez”, explica Carol Minêm.



Carolina Dieckmmann virou notícia pela mudança física para o papel. A atriz chegou a perder oito quilos, o que despertou rumores de que ela teria usado canetas emagrecedoras. A repercussão a levou a explicar a decisão. Queria que a magreza, as olheiras e o rosto mais marcado evidenciassem o esgotamento da personagem. À época das gravações, contou que fazia jejuns de 24 horas, comendo apenas uma vez por dia.



Além de agente literária, Eleonora, vivida por Júlia Rabello, é a melhor amiga de infância da protagonista e quem permanece ao lado dela quando a situação explode. “A Carol [Dieckmmann ] é quase um membro da família brasileira. A gente acompanha ela há tanto tempo que se sente próximo. Foi muito especial conhecer, além da figura pública, a mulher que ela é”, afirma a atriz.



“Descontrole” tem roteiro de Iafa Britz, que passou a desenvolver o filme após ver de perto o aumento do consumo abusivo de álcool entre amigos e familiares durante o isolamento imposto pela pandemia. Dados de uma pesquisa da UFMG, por exemplo, mostram que o consumo abusivo de álcool entre mulheres nas capitais brasileiras mais que dobrou entre 2006 e 2023.



Carol Minêm diz que ainda há resistência em reconhecer o alcoolismo como uma doença, sobretudo quando se trata de mulheres. “Há muito julgamento, como se fosse uma escolha individual, como se a pessoa tivesse bebido porque quis”, afirma. Ela diz que o filme propõe ampliar esse olhar, mostrando que o alcoolismo não é um desvio moral, atravessa também pessoas com privilégios e, muitas vezes, nasce menos do excesso e mais da exaustão.

“DESCONTROLE”

(Brasil, 2026, 95 min). Direção: Rosane Svartman e Carol Minêm . Com Carolina Dieckmmann, Júlia Rabello e Caco Ciocler. Estreia nesta quinta-feira (5/2), em salas das redes Cineart, Cinesercla,

Cinemark e Cinépolis.