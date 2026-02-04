Assine
ELE TEM O MOLHO

Margot Robbie elogia Wagner Moura: ‘Ele é realmente muito bonito’

Atriz australiana considerada uma das mais belas do mundo não poupou adjetivos para o brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
04/02/2026 13:13 - atualizado em 04/02/2026 13:13

Margot Robbie elogiou aparência de Wagner Moura
Margot Robbie elogiou aparência de Wagner Moura crédito: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP / Michael Tran / AFP

O talento e o carisma de Wagner Moura seguem chamando atenção dentro e fora do Brasil. Durante entrevista recente ao UOL, os atores Margot Robbie e Jacob Elordi acabaram desviando momentaneamente o foco da divulgação de “O morro dos ventos uivantes” para comentar sobre o astro brasileiro. 

O assunto surgiu quando a jornalista Fernanda Talarico mencionou a empolgação do público brasileiro com a temporada de premiações. “As pessoas no Brasil estão muito felizes porque vamos poder torcer por você e pelo Wagner Moura”, disse a repórter.

Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator por “O agente secreto”. Já Elordi disputa a categoria Melhor Ator Coadjuvante por “Frankenstein”.

Ao falar sobre o colega, Elordi não economizou nos elogios e destacou tanto a presença quanto o talento do brasileiro. “Que homem lindo, e um ator maravilhoso”, afirmou o astro de “Euphoria”.

Robbie entrou na conversa logo em seguida e lembrou do Globo de Ouro. Segundo ela, um detalhe do visual do ator chamou sua atenção antes mesmo de ela voltar a pensar na atuação premiada.

“Quando ele subiu ao palco do Globo de Ouro, aquele brinco, eu fiquei tipo "uh"… Desculpa, ele é um ator excelente também, obviamente. Mas ele é realmente muito bonito”, disse a atriz. Em seguida, ela pede para que o trecho seja cortado.

Elordi acrescenta que Moura é um “homem gentil” e volta a falar da beleza do brasileiro. “Qual é, ele é muito bonito mesmo”, elogia, pedindo para que o trecho vá ao ar.

A título de curiosidade, a joia usada por Moura no Globo de Ouro era assinada pela tradicional marca suíça Omega.

A atriz australiana, conhecida por sucessos como “Barbie” e “O lobo de Wall Street”, foi apontada no início de 2026 como a mulher mais bonita do mundo em ranking popular do site Ranker, baseado em votação do público.

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella -Marlene Bergamo/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia-David Prichard/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina"-Europa Filmes/Divulgação
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido-Juan Pablo Gutierrez/Netflix
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003-Netflix/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video -O2 Filmes/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país -Diamond Films/Divulgação
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes -Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho
