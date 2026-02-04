Margot Robbie elogia Wagner Moura: ‘Ele é realmente muito bonito’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O talento e o carisma de Wagner Moura seguem chamando atenção dentro e fora do Brasil. Durante entrevista recente ao UOL, os atores Margot Robbie e Jacob Elordi acabaram desviando momentaneamente o foco da divulgação de “O morro dos ventos uivantes” para comentar sobre o astro brasileiro.

Tá, e eu que falei com a #MargotRobbie e #JacobElordi para falar de #wutheringheights e, gente como a gente: AMAM o #WagnerMoura #OMorroDosVentosUivantes pic.twitter.com/GjNY1kuyut — Fê Talarico (@fee_talarico) February 3, 2026

O assunto surgiu quando a jornalista Fernanda Talarico mencionou a empolgação do público brasileiro com a temporada de premiações. “As pessoas no Brasil estão muito felizes porque vamos poder torcer por você e pelo Wagner Moura”, disse a repórter.

Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator por “O agente secreto”. Já Elordi disputa a categoria Melhor Ator Coadjuvante por “Frankenstein”.

Ao falar sobre o colega, Elordi não economizou nos elogios e destacou tanto a presença quanto o talento do brasileiro. “Que homem lindo, e um ator maravilhoso”, afirmou o astro de “Euphoria”.

Robbie entrou na conversa logo em seguida e lembrou do Globo de Ouro. Segundo ela, um detalhe do visual do ator chamou sua atenção antes mesmo de ela voltar a pensar na atuação premiada.

“Quando ele subiu ao palco do Globo de Ouro, aquele brinco, eu fiquei tipo "uh"… Desculpa, ele é um ator excelente também, obviamente. Mas ele é realmente muito bonito”, disse a atriz. Em seguida, ela pede para que o trecho seja cortado.

Elordi acrescenta que Moura é um “homem gentil” e volta a falar da beleza do brasileiro. “Qual é, ele é muito bonito mesmo”, elogia, pedindo para que o trecho vá ao ar.

A título de curiosidade, a joia usada por Moura no Globo de Ouro era assinada pela tradicional marca suíça Omega.

A atriz australiana, conhecida por sucessos como “Barbie” e “O lobo de Wall Street”, foi apontada no início de 2026 como a mulher mais bonita do mundo em ranking popular do site Ranker, baseado em votação do público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia