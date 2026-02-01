Assine
overlay
Início Cultura
CARREIRA INTERNACIONAL

Wagner Moura vai estrelar remake do clássico "Gosto de Cereja"

Nova versão será dirigida por Lisandro Alonso e terá diálogos em português; produção ainda mantém detalhes da adaptação sob sigilo

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/02/2026 13:01

compartilhe

SIGA
x
<p>Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro, entre outros prêmios, e está concorrendo ao Oscar de Melhor Ator pelo papel em “O Agente Secreto”. O apoio público de Kirsten Dunst fortalece ainda mais a repercussão internacional do ator brasileiro.</p>
Wagner Moura vai protagonizar remake de 'Gosto de cereja' crédito: Reprodução/TV Globo

O clássico do cinema iraniano “Gosto de Cereja”, dirigido por Abbas Kiarostami e vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1997, ganhará uma nova versão internacional. O remake será dirigido pelo argentino Lisandro Alonso e terá o brasileiro Wagner Moura como protagonista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A informação foi revelada pelo próprio ator durante participação no podcast Awards Chatter, do The Hollywood Reporter. O longa original, estrelado por Homayoun Ershadi, acompanha um homem que cruza Teerã enfrentando reflexões profundas sobre vida e morte enquanto procura alguém disposto a enterrá-lo após seu suicídio — trama que transformou o filme em um dos grandes marcos do cinema de arte dos anos 1990. 

Leia Mais

Até o momento, detalhes sobre a adaptação permanecem sob sigilo. Moura comentou que as filmagens devem começar ainda este ano, e que a nova versão terá diálogos em português.

Atualmente, o ator brasileiro está em cartaz com “O Agente Secreto”, pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator. O longa de Kleber Mendonça Filho ainda disputa as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Sobre “Gosto de Cereja”

Lançado em 1997, o longa de Kiarostami se consolidou como uma obra fundamental do cinema contemporâneo. Além da Palma de Ouro em Cannes, o filme é reconhecido pela abordagem minimalista e filosófica sobre mortalidade, solidão e escolhas humanas. 

No original, Homayoun Ershadi interpretou o protagonista que dirige pelas colinas de Teerã em busca de alguém disposto a enterrá-lo. A atuação, marcada pela contenção e humanidade, tornou-se referência do cinema iraniano moderno. O filme atualmente integra o catálogo da plataforma MUBI.

Carreira internacional

Além de “Gosto de Cereja”, Wagner Moura já foi anunciado na série animada “Star Wars: Maul – Shadow Lord”, do Disney+. Na animação, Wagner Moura dá voz ao Capitão Brander Lawson, descrito como “um detetive policial de respeito”. 

O personagem atua ao lado de um parceiro droide, chamado Two-Boots, e investiga acordos criminosos no planeta Janix. Durante a apuração, Lawson cruza o caminho de Maul, um dos vilões mais emblemáticos da saga, que fez sua estreia em “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma” (1999).

A atração estreia em 6 de abril.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella -Marlene Bergamo/Divulgação
Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia-David Prichard/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina"-Europa Filmes/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido-Juan Pablo Gutierrez/Netflix
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003-Netflix/Divulgação
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video -O2 Filmes/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país -Diamond Films/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes -Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho

Tópicos relacionados:

celebridades cinema filmes wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay