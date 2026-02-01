Wagner Moura vai estrelar remake do clássico "Gosto de Cereja"
Nova versão será dirigida por Lisandro Alonso e terá diálogos em português; produção ainda mantém detalhes da adaptação sob sigilo
O clássico do cinema iraniano “Gosto de Cereja”, dirigido por Abbas Kiarostami e vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1997, ganhará uma nova versão internacional. O remake será dirigido pelo argentino Lisandro Alonso e terá o brasileiro Wagner Moura como protagonista.
A informação foi revelada pelo próprio ator durante participação no podcast Awards Chatter, do The Hollywood Reporter. O longa original, estrelado por Homayoun Ershadi, acompanha um homem que cruza Teerã enfrentando reflexões profundas sobre vida e morte enquanto procura alguém disposto a enterrá-lo após seu suicídio — trama que transformou o filme em um dos grandes marcos do cinema de arte dos anos 1990.
Até o momento, detalhes sobre a adaptação permanecem sob sigilo. Moura comentou que as filmagens devem começar ainda este ano, e que a nova versão terá diálogos em português.
Atualmente, o ator brasileiro está em cartaz com “O Agente Secreto”, pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator. O longa de Kleber Mendonça Filho ainda disputa as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.
Sobre “Gosto de Cereja”
Lançado em 1997, o longa de Kiarostami se consolidou como uma obra fundamental do cinema contemporâneo. Além da Palma de Ouro em Cannes, o filme é reconhecido pela abordagem minimalista e filosófica sobre mortalidade, solidão e escolhas humanas.
No original, Homayoun Ershadi interpretou o protagonista que dirige pelas colinas de Teerã em busca de alguém disposto a enterrá-lo. A atuação, marcada pela contenção e humanidade, tornou-se referência do cinema iraniano moderno. O filme atualmente integra o catálogo da plataforma MUBI.
Carreira internacional
Além de “Gosto de Cereja”, Wagner Moura já foi anunciado na série animada “Star Wars: Maul – Shadow Lord”, do Disney+. Na animação, Wagner Moura dá voz ao Capitão Brander Lawson, descrito como “um detetive policial de respeito”.
O personagem atua ao lado de um parceiro droide, chamado Two-Boots, e investiga acordos criminosos no planeta Janix. Durante a apuração, Lawson cruza o caminho de Maul, um dos vilões mais emblemáticos da saga, que fez sua estreia em “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma” (1999).
A atração estreia em 6 de abril.
