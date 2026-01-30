Assine
CINEMA

Cine Santa Tereza exibe filmes de Wagner Moura de graça

Retrospectiva com longas estrelados pelo ator baiano tem nove títulos, incluindo 'Tropa de Elite', de José Padilha, e 'Saneamento básico', de Jorge Furtado

Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Repórter
30/01/2026 16:44

Atores Wagner Moura e Fernanda Torres estão lado a lado, olhando para a frente, em cena do filme Saneamento básico
Wagner Moura e Fernanda Torres em cena do filme 'Saneamento básico – O filme', de Jorge furtado; longa está em cartaz na mostra em dois horários crédito: Casa de Cinema de Porto Alegre/reprodução

A partir deste domingo (1º/2) até 8 de fevereiro, o Cine Santa Tereza apresenta a mostra “Wagner Moura em Cena”. Serão exibidos nove filmes do ator baiano, desde os populares “Tropa de Elite” (1 e 2), de José Padilha, e “Saneamento básico – O filme”, de Jorge Furtado, até produções menos conhecidas, como “Romance”, de Guel Arraes, e “Nina”, de Heitor Dhalia. As sessões são gratuitas, com retirada de ingressos pelo Sympla ou na bilheteria do cinema, 30 minutos antes das sessões.

A abertura da mostra será às 16h30, com a exibição de “Tropa de Elite”. Na sequência, às 19h, haverá sessão de “Tropa de Elite 2 – O inimigo agora é outro”.

A partir de terça-feira 3/2), os horários das exibições variam entre 16h30, 17h e 19h.

Confira abaixo a programação completa:

  • Terça-feira (3/2), às 19h — “Saneamento básico – O filme”, de Jorge Furtado
  • Quarta-feira (4/2), às 19h — “Romance”, de Guel Arraes
  • Quinta-feira (5/2), às 17h — “Nina”, de Heitor Dhalia
  • Sexta-feira (6/2), às 17h — “Ó Paí, Ó”, de Monique Gardenberg
  • Sexta-feira (6/2), às 19h — “Cidade Baixa”, de Sérgio Machado
  • Sábado (7/2), às 19h — “Saneamento básico – O filme”, de Jorge Furtado
  • Domingo (8/2), às 16h30 — “A Máquina”, de João Falcão
  • Domingo (8/2), às 19h — “O Homem do Futuro”, de Cláudio Soares

Candidato ao oscar

Wagner Moura é o protagonista de “O agente secreto”, longa de Kleber Mendonça Filho. Pelo papel, concorre ao Oscar de Melhor Ator ao lado de Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), Leonardo DiCaprio (“Uma batalha após a outra”), Ethan Hawke (“Blue Moon”) e Michael B. Jordan (“Pecadores”).

O longa brasileiro também disputa outras três categorias: Melhor Filme, Filme Internacional e Direção de Elenco.

overflay