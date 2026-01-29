Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Wagner Moura faz alerta nos EUA: ‘Vocês nunca viveram uma ditadura’

Em entrevista à Variety, ator brasileiro indicado ao Oscar avaliou a política brasileira e a norte-americana. Ele afirmou que a polarização ameaça a democracia

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/01/2026 14:37 - atualizado em 29/01/2026 14:37

compartilhe

SIGA
x
Wagner Moura refletiu sobre democracia e autoritarismo em nova entrevista
Wagner Moura refletiu sobre democracia e autoritarismo em nova entrevista crédito: Blanca CRUZ / AFP

Indicado ao Oscar de Melhor Ator por “O agente secreto”, Wagner Moura vive um dos momentos de maior destaque em sua carreira internacional – e também um dos mais politizados. Em entrevista à revista norte-america Variety, o ator brasileiro refletiu sobre democracia, polarização, autoritarismo e o papel dos artistas em tempos de crise, conectando sua trajetória pessoal, o cinema e o cenário político global.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura). Para o ator baiano, o projeto nasceu de uma urgência coletiva. “Este filme nasceu de como eu e [o diretor] Kleber [Mendonça Filho] nos sentíamos quando o Brasil estava sob esse tipo de governo fascista. De como nos sentíamos em relação aos nossos papéis como artistas”, afirmou, referindo-se à gestão Bolsonaro (2019-2022).

Leia Mais

Ao comentar o avanço de discursos autoritários, o ator foi direto ao falar sobre os riscos enfrentados hoje nos Estados Unidos. “Vocês nunca tiveram a experiência de viver sob uma ditadura. Vocês não sabem o que é isso, como se sente ou o quão ruim é”, afirmou.

Moura destacou que a erosão democrática não acontece de forma abrupta. “Acontece aos poucos. E se você não reage às pequenas coisas, é aí que elas tomam conta”, alertou.

A reportagem trouxe um pouco do histórico de Wagner, baiano de Salvador, criado em Rodelas, e filho de militar. A revista ainda lembra que Moura cursou jornalismo inspirado por nomes como Carl Bernstein e Bob Woodward, responsáveis pela revelação do caso Watergate, com o desejo de investigar corrupção nos altos escalões do poder. “Eu esperava que um dia também pudesse investigar a corrupção”, relembrou o ator.

Mesmo vivendo um momento de glória na carreira, o ator reforça que a realidade fora das telas é o que mais o preocupa. “A vida real é o que acontece quando as câmeras param de gravar e quando as democracias e a humanidade são verdadeiramente testadas”, afirmou.

Na entrevista, Moura comparou a reação do Brasil e dos Estados Unidos diante de ameaças institucionais. Segundo ele, os brasileiros responderam de forma mais firme à tentativa de ruptura democrática. 

“O Brasil foi rápido em fazer a coisa certa e mandar a mensagem de que não se mexe com a democracia. Nós prendemos pessoas. Bolsonaro está preso”, disse. 

Para o ator, nos EUA há uma sensação de teste constante dos limites, citando casos recentes de violência institucional do governo Trump. “Se não houver reação, o que acontece? Sinto que as instituições não estão respondendo com a firmeza necessária”, observou.

“O que mais me preocupa na humanidade hoje em dia é que não existem mais fatos. Os fatos não importam mais. Hoje se trata de versões da verdade”, afirmou. Moura criticou o impacto dos algoritmos e da desinformação, que criam universos paralelos. “Como você pode conversar com alguém que não vive na mesma realidade que você?”, questionou.

Ao falar do Brasil, ele lembrou que o autoritarismo histórico não se sustentou apenas pelos militares. “A ditadura não era algo que apenas os militares faziam; era apoiada por uma grande parte da população”, afirmou. Para ele, figuras como Jair Bolsonaro não surgem do nada, mas refletem contradições profundas do país — assim como Donald Trump reflete os Estados Unidos.

Ele lembrou ainda como a extrema direita costuma transformar artistas em inimigos públicos, especialmente em países onde a cultura depende de financiamento estatal. Apesar do diagnóstico duro, Wagner Moura demonstrou uma esperança cautelosa.

 “Espero que reconstruamos as pontes entre nós. A polarização é a maior ameaça à democracia”, afirmou. Para ele, muitas pessoas não são más, apenas mal informadas. “A tecnologia ajuda a ciência, mas destrói a vida cívica. A verdade parece ter desaparecido. Espero que encontremos um caminho de volta”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora Wagner Moura tenha se estabelecido em Los Angeles nos Ãºltimos anos, por causa da carreira internacional, o ator nunca rompeu totalmente com suas origens. A rotina nos Estados Unidos convive com referÃªncias afetivas e culturais que seguem ligadas Ã  Bahia.-Divulgac?a?o/Cibelle Levi
Embora Wagner Moura tenha se estabelecido em Los Angeles nos Ãºltimos anos, por causa da carreira internacional, o ator nunca rompeu totalmente com suas origens. A rotina nos Estados Unidos convive com referÃªncias afetivas e culturais que seguem ligadas Ã  Bahia. Divulgac?a?o/Cibelle Levi
Em Salvador, cidade onde nasceu, Wagner mantém uma casa próxima ao mar, em uma região marcada pela presença de um farol, um dos símbolos mais fortes da paisagem local. O imóvel funciona como refúgio quando retorna ao país, longe do ritmo acelerado das grandes produções.-Divulgação/CCBB
Em Salvador, cidade onde nasceu, Wagner mantém uma casa próxima ao mar, em uma região marcada pela presença de um farol, um dos símbolos mais fortes da paisagem local. O imóvel funciona como refúgio quando retorna ao país, longe do ritmo acelerado das grandes produções. Divulgação/CCBB
O farol, nesse contexto, ganha um significado simbólico. Assim como essas construções orientam navegantes, o espaço em Salvador representa um ponto de retorno e identidade para o ator, conectando a vida internacional em Los Angeles às raízes baianas que continuam presentes.- Reprodução do Flickr Unai Begiristain
O farol, nesse contexto, ganha um significado simbólico. Assim como essas construções orientam navegantes, o espaço em Salvador representa um ponto de retorno e identidade para o ator, conectando a vida internacional em Los Angeles às raízes baianas que continuam presentes. Reprodução do Flickr Unai Begiristain
Mas falemos sobre faróis. Eles, aliás, são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Eles servem de guia para a aproximação da costa. -evgenit pixabay
Mas falemos sobre faróis. Eles, aliás, são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Eles servem de guia para a aproximação da costa. evgenit pixabay
Geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo. -Peter Bowers pixabay
Geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo. Peter Bowers pixabay
Farol da Barra, Salvador (BA) - Um dos mais bonitos e significativos do mundo. Construído em 1698 , é o mais antigo do Brasil. Servia para orientar os comandantes das embarcações que chegavam à baía de Todos os Santos levando açúcar e outras especiarias para a Europa.-wikimedia commons Berenice Kauffmann Abud
Farol da Barra, Salvador (BA) - Um dos mais bonitos e significativos do mundo. Construído em 1698 , é o mais antigo do Brasil. Servia para orientar os comandantes das embarcações que chegavam à baía de Todos os Santos levando açúcar e outras especiarias para a Europa. wikimedia commons Berenice Kauffmann Abud
No Carnaval, o Farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. Ela se repete todos os anos.- Divulgação
No Carnaval, o Farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. Ela se repete todos os anos. Divulgação
Kiz Kulesi, Turquia - Fica em Istambul e foi construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oposto.-Arild Vagen wikimedia commons
Kiz Kulesi, Turquia - Fica em Istambul e foi construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oposto. Arild Vagen wikimedia commons
Farol de Neist Point, Escócia - Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, situa-se à beira de gigantescas falésias. -Lionel Ulmer - Wikimédia Commons
Farol de Neist Point, Escócia - Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, situa-se à beira de gigantescas falésias. Lionel Ulmer - Wikimédia Commons
Farol de Cape Otway, Austrália - Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália-Foto Free de Alex Olzheim do site pixabay.com
Farol de Cape Otway, Austrália - Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália Foto Free de Alex Olzheim do site pixabay.com
Farol de Lindau, Alemanha - Fica no lago Lindau, na cidade homônima, fronteira da Alemanha com Áustria e Suíça. Construído em 1856, em frente à estátua de Leão Bávaro, esculpida em mármore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relógio.-Foto Free de Andreas Schur por Pixabay
Farol de Lindau, Alemanha - Fica no lago Lindau, na cidade homônima, fronteira da Alemanha com Áustria e Suíça. Construído em 1856, em frente à estátua de Leão Bávaro, esculpida em mármore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relógio. Foto Free de Andreas Schur por Pixabay
St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos - Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas. -reprodução Joshua Nowicki/Facebook
St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos - Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas. reprodução Joshua Nowicki/Facebook
Torre de Hércules, Espanha - Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO.-Foto Free de Jose Luis Cernadas Iglesias do site pxhere.com
Torre de Hércules, Espanha - Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto Free de Jose Luis Cernadas Iglesias do site pxhere.com
Peggys Point Lighthouse, Canadá - Construído em 1915, fica em uma das entradas da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia. -Pat O'Malley - Flickr
Peggys Point Lighthouse, Canadá - Construído em 1915, fica em uma das entradas da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia. Pat O'Malley - Flickr
Farol de Fanad, Irlanda - Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada..-Foto Free do site pxhere.com/en Nenhuma atribuição necessária
Farol de Fanad, Irlanda - Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada.. Foto Free do site pxhere.com/en Nenhuma atribuição necessária
Farol de Enoshima, Japão - Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura.-divulgação Japan Travel Mate
Farol de Enoshima, Japão - Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura. divulgação Japan Travel Mate
Farol de Tourlitis, Grécia - Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado.-Reprodução do Youtube Canal Dona-Pier Trépanier
Farol de Tourlitis, Grécia - Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado. Reprodução do Youtube Canal Dona-Pier Trépanier
Farol de Aveiro, Portugal - Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal. E aí, conhecia algum desses?-Jesusius pixabay
Farol de Aveiro, Portugal - Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal. E aí, conhecia algum desses? Jesusius pixabay

Tópicos relacionados:

brasil cinema o-agente-secreto oscar wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay