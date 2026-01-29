Wagner Moura faz alerta nos EUA: ‘Vocês nunca viveram uma ditadura’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Indicado ao Oscar de Melhor Ator por “O agente secreto”, Wagner Moura vive um dos momentos de maior destaque em sua carreira internacional – e também um dos mais politizados. Em entrevista à revista norte-america Variety, o ator brasileiro refletiu sobre democracia, polarização, autoritarismo e o papel dos artistas em tempos de crise, conectando sua trajetória pessoal, o cinema e o cenário político global.

“O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura). Para o ator baiano, o projeto nasceu de uma urgência coletiva. “Este filme nasceu de como eu e [o diretor] Kleber [Mendonça Filho] nos sentíamos quando o Brasil estava sob esse tipo de governo fascista. De como nos sentíamos em relação aos nossos papéis como artistas”, afirmou, referindo-se à gestão Bolsonaro (2019-2022).

Ao comentar o avanço de discursos autoritários, o ator foi direto ao falar sobre os riscos enfrentados hoje nos Estados Unidos. “Vocês nunca tiveram a experiência de viver sob uma ditadura. Vocês não sabem o que é isso, como se sente ou o quão ruim é”, afirmou.

Moura destacou que a erosão democrática não acontece de forma abrupta. “Acontece aos poucos. E se você não reage às pequenas coisas, é aí que elas tomam conta”, alertou.

A reportagem trouxe um pouco do histórico de Wagner, baiano de Salvador, criado em Rodelas, e filho de militar. A revista ainda lembra que Moura cursou jornalismo inspirado por nomes como Carl Bernstein e Bob Woodward, responsáveis pela revelação do caso Watergate, com o desejo de investigar corrupção nos altos escalões do poder. “Eu esperava que um dia também pudesse investigar a corrupção”, relembrou o ator.

Mesmo vivendo um momento de glória na carreira, o ator reforça que a realidade fora das telas é o que mais o preocupa. “A vida real é o que acontece quando as câmeras param de gravar e quando as democracias e a humanidade são verdadeiramente testadas”, afirmou.

Na entrevista, Moura comparou a reação do Brasil e dos Estados Unidos diante de ameaças institucionais. Segundo ele, os brasileiros responderam de forma mais firme à tentativa de ruptura democrática.

“O Brasil foi rápido em fazer a coisa certa e mandar a mensagem de que não se mexe com a democracia. Nós prendemos pessoas. Bolsonaro está preso”, disse.

Para o ator, nos EUA há uma sensação de teste constante dos limites, citando casos recentes de violência institucional do governo Trump. “Se não houver reação, o que acontece? Sinto que as instituições não estão respondendo com a firmeza necessária”, observou.

“O que mais me preocupa na humanidade hoje em dia é que não existem mais fatos. Os fatos não importam mais. Hoje se trata de versões da verdade”, afirmou. Moura criticou o impacto dos algoritmos e da desinformação, que criam universos paralelos. “Como você pode conversar com alguém que não vive na mesma realidade que você?”, questionou.

Ao falar do Brasil, ele lembrou que o autoritarismo histórico não se sustentou apenas pelos militares. “A ditadura não era algo que apenas os militares faziam; era apoiada por uma grande parte da população”, afirmou. Para ele, figuras como Jair Bolsonaro não surgem do nada, mas refletem contradições profundas do país — assim como Donald Trump reflete os Estados Unidos.

Ele lembrou ainda como a extrema direita costuma transformar artistas em inimigos públicos, especialmente em países onde a cultura depende de financiamento estatal. Apesar do diagnóstico duro, Wagner Moura demonstrou uma esperança cautelosa.

“Espero que reconstruamos as pontes entre nós. A polarização é a maior ameaça à democracia”, afirmou. Para ele, muitas pessoas não são más, apenas mal informadas. “A tecnologia ajuda a ciência, mas destrói a vida cívica. A verdade parece ter desaparecido. Espero que encontremos um caminho de volta”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia