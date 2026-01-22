Wagner Moura estava no avião quando foi indicado ao Oscar

A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

Consagrando-se como o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator, Wagner Moura não estava acompanhando a divulgação da lista nesta quinta-feira (22/1). Na verdade, estava em um voo, como afirma Kleber Mendonça Filho, diretor do também indicado "O agente secreto".

Em vídeo publicado nas redes sociais, Kleber agradece a equipe do filme e revela a situação do ator baiano. "Quero também agradecer e mandar um abraço para o Wagner Moura, que tava no avião quando soube que estava indicado ao Oscar de Melhor Ator", disse. Por enquanto, ainda não se sabe para onde Moura estava viajando. Ele também não fez nenhuma declaração oficial sobre a indicação ao prêmio.

Momento similar aconteceu com Wagner Moura quando ele venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes em 2025, tornando-se o primeiro brasileiro a levar o troféu. Na época, ele estava gravando um filme em Londres e, apesar de estar de folga no dia da cerimônia, foi convocado para gravar cenas extras.

Sem graça de dizer que queria ir para o festival, pois acreditava que poderia ganhar alguma coisa, ele aceitou trabalhar com a equipe, mas fez cenas pouco comuns. "Colocaram uma sacola de plástico na minha mão e me filmaram pegando m*rda de cachorro do chão", contou o baiano em entrevista a Seth Meyers, no talk show do americano.

Quais são as indicações do Brasil no Oscar?

Além de Wagner Moura, "O agente secreto" concorre ao Oscar nas categorias Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Elenco. A última categoria é estreante na premiação.

Com as quatro indicações, o filme de Kleber Mendonça Filho se iguala a "Cidade de Deus", que disputou a mesma quantidade de categorias em 2004 - Melhor Diretor (Fernando Meirelles), Melhor Fotografia (César Charlone), Melhor Montagem (Daniel Rezende) e Melhor Roteiro Adaptado (Bráulio Mantovani) - mas não levou nenhum troféu.

Além disso, o paulistano Adolpho Veloso também concorre a premiação, mas por outro filme. Ele é o diretor de fotografia do longa "Sonhos de trem", disponível na Netflix.

Veja a seguir os concorrentes do Brasil no Oscar:

Melhor Filme

“Bugonia”

“F1: o filme”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Uma batalha após a outra”

“O agente secreto”

“Valor sentimental”

“Pecadores”

“Sonhos de trem”

Melhor Ator

Ethan Hawke (“Blue Moon”)

Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)

Leonardo DiCaprio (“Uma batalha após a outra”)

Michael B. Jordan (“Pecadores”)

Wagner Moura (“O agente secreto”)

Melhor Elenco

“Hamnet” (Nina Gold)

“Marty Supreme” (Jennifer Venditti)

“Uma batalha após a outra” (Cassandra Kulukundis)

“O agente secreto” (Gabriel Domingues)

“Pecadores” (Francine Maisler)

Melhor Filme Internacional

“Foi apenas um acidente” (França, de Jafar Panahi)

“O agente secreto” (Brasil, de Kleber Mendonça Filho)

“Valor sentimental” (Noruega, de Joachim Trier)

“Sirât” (Espanha, de Oliver Laxe)

“A voz de Hind Rajab” (Tunísia, de Kaouther Ben-Hania)

Melhor Fotografia

“Frankenstein” (Dan Laustsen)

“Marty Supreme” (Darius Khondji)

“Uma batalha após a outra” (Michael Bauman)

“Pecadores” (Autumn Durald Arkapaw)

“Sonhos de trem” (Adolpho Veloso)

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos