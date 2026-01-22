‘O agente secreto’ é a combinação de muitas coisas, diz diretor

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Poucas horas depois de ver “O agente secreto” ser indicado ao Oscar de Melhor Filme, Filme Internacional, Ator (Wagner Moura) e Direção de Elenco, Kleber Mendonça Filho usou seu perfil no Instagram para comemorar e agradecer à equipe que trabalhou no longa. O anúncio dos indicados ao Oscar ocorreu na manhã desta quinta-feira (22/1). A premiação será em 15 de março, em Los Angeles.

Em vídeo curto gravado de seu escritório, o cineasta pernambucano destacou o sucesso de bilheteria de “O agente secreto” no Brasil e enfatizou que essa conquista é fruto de um talento cultural nato de Recife e de políticas públicas de investimento nas artes, fundamentais para a identidade do país.

“‘O agente secreto’ é uma combinação de muitas outras coisas. A combinação, por exemplo, de uma cidade que é Recife, que tem um talento muito natural, um talento nato para a cultura, a literatura, o teatro, a música e, claro, o cinema. ‘O agente secreto’ não surgiu neste ano. Ele é fruto de muitos outros filmes. Não só os que já fiz… Ele não existiria sem 'Amarelo manga' de Cláudio Assis, onde foi a primeira vez que eu vi a cidade do Recife em tela cinemascope. Aquilo me impactou muito”, lembrou.

Ele também destacou que o longa é fruto de políticas públicas, “uma maneira inteligente de investir na identidade do próprio país”. “Eu realmente acho que a população do nosso país passa a se ver, e é muito interessante e importante quando você se vê (nos filmes). Ver filmes de outros países é também parte do que somos. Fui construído vendo filmes do mundo inteiro e, claro, também de Hollywood, mas ver filmes brasileiros ou ver a arte, a produção artística brasileira, é de extrema importância”, afirmou.

O Brasil é um dos países que utilizam "de maneira inteligente o investimento público em produtos culturais", continuou o diretor. “É um pouco de como se investe também na indústria automobilística, um pouco também de como se investe no agronegócio. Tudo isso faz parte de como a sociedade funciona. Investir no produto cultural do país é uma maneira muito inteligente de investir esse dinheiro”, ressaltou.

