Assine
overlay
Início Cultura
OSCAR 2026

Porta dos Fundos ironiza ditadura por indicações de ‘O Agente Secreto’

Em nova esquete, dois militares defendem a violência no período ditatorial. "A gente mata pra eles terem assunto", diz um deles

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/01/2026 13:20

compartilhe

SIGA
x
Esquete do Porta dos Fundos mostra militares defendendo que a ditadura serviu para inspirar a produção de filmes, como 'O agente secreto' e 'Ainda estou aqui'
Esquete do Porta dos Fundos mostra militares defendendo que a ditadura serviu para inspirar a produção de filmes, como 'O agente secreto' e 'Ainda estou aqui' crédito: Porta dos Fundos / reprodução

Pouco depois da divulgação das indicações de “O Agente Secreto” ao Oscar 2026, nesta quinta-feira (22/1), o Porta dos Fundos publicou o vídeo “WAGNER MOURA INGRATO”, que ironiza a ditadura militar como motivação para novos filmes. A cena se passa em um escritório militar e gira em torno de um general indignado com a suposta “ingratidão” de artistas brasileiros — em especial Wagner Moura, indicado ao Oscar de Melhor Ator — por não reconhecerem o “papel” das Forças Armadas em suas carreiras. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“O que que tá acontecendo é que esse Wagner Moura é um mal agradecido do caralho!”, diz o general, interpretado por Fábio Porchat, a um soldado, vivido por Rafael Saraiva. Segundo o chefe, Wagner Moura tem levado vários prêmios, mas nunca agradeceu à ditadura por isso. Vale destacar que “O agente secreto” se passa em 1977, e acompanha Marcelo, pesquisador universitário e cientista que retorna ao Recife em busca do filho. Na capital pernambucana, ele encontra abrigo na casa de Dona Sebastiana (Tânia Maria), que acolhe perseguidos políticos e marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência em plena ditadura militar.

Leia Mais

Além de Moura, o vídeo lembra nomes históricos da cultura brasileira que produziram obras contra a ditadura. “Todo artista brasileiro precisa agradecer a gente. Se não fosse meu avô torturando e matando subversivo, o Brasil não tinha um Oscar, não tinha Caetano. Caetano caminhou contra o vento porque o vento tava contra. Se o vento tivesse a favor, o Caetano não tava caminhando... tava na rede tomando água de coco!", argumenta. 

"Os artistas brasileiros precisam compreender que a gente mata que é para eles terem assunto. Se não fosse a gente, o 'Cabra Marcado’ não era para morrer, era para marcar um chope. Isso lá rende filme?”, questiona.

Para o general, a ditadura militar, ao perseguir, torturar e matar opositores, queria apenas incentivar a produção cultural no Brasil, mas as Forças Armadas nunca são reconhecidas por por isso. “Pergunta se o MST gerou blockbuster!”, ironiza. 

Ao longo do vídeo, os militares se autodeclaram a “maior produtora audiovisual do Brasil”, alegando que inspiraram desde o Tropicalismo até filmes sobre violência policial, como “Cidade de Deus” e “Tropa de Elite”. No entanto, os militares não querem produzir os filmes, porque abririam mão de benefícios que recebem na carreira.

“Você quer perder essa mamatinha gostosa? Eu tenho o meu contracheque, pensão para três filhas, duas gerações que eu cuido... Viagra eu tomo como se fosse Omeprazol”, explica o general ao soldado. 

Sobre Fernanda Torres, protagonista de “Ainda Estou Aqui”, que levou o Oscar de Melhor Filme Internacional, o general demonstra frustração por não ter visto um gesto de cumplicidade. “Mas a Fernanda Torres me perdeu ali no Jimmy Kimmel… Porque ela entrou… Não precisava nem ter falado nada. Era só ter entrado, olhado pra plateia e feito um aqui ó”, diz, fazendo uma saudação militar.“O Elon Musk fez (gesto de saudação nazista). Quem entendeu, entendeu. Eu ia pegar. Eu ia saber que era para mim”, completa o personagem.

O vídeo ainda avança para temas recentes, como o 8 de janeiro, tratado como uma tentativa frustrada de gerar material para um futuro documentário que levaria a diretora Petra Costa ao Oscar em 2036. Além disso, o vídeo sugere que o mesmo ocorre em outros países. 

"O pessoal não está entendendo que guerra não tem nada a ver com geopolítica. Guerra tem a ver com cinema. O Trump invadiu a Venezuela... Isso é para a retomada do cinema de rua nos Estados Unidos”, sugere. 

O filme brasileiro “O Agente Secreto” foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado neste dia 12 de janeiro, em Los Angeles.-Divulgac?a?o/Globo
O filme brasileiro “O Agente Secreto” foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado neste dia 12 de janeiro, em Los Angeles. Divulgac?a?o/Globo
A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.-Divulgação
A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura. Divulgação
O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com “Hamnet”, adaptação do livro de Maggie O’Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de “Hamlet”.-Divulgac?a?o/Agata Grzybowska/Focus Features
O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com “Hamnet”, adaptação do livro de Maggie O’Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de “Hamlet”. Divulgac?a?o/Agata Grzybowska/Focus Features
Dirigido por Kleber Mendonça Filho,
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores do Globo de Ouro após 27 anos, desde o triunfo de “Central do Brasil”. Divulgação
Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira.-Reprodução/TV Globo
Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira. Reprodução/TV Globo
Nas categorias de TV, a série “Adolescência” foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada.- Divulgação
Nas categorias de TV, a série “Adolescência” foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada. Divulgação
Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão.-Reprodução
Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão. Reprodução
Entre os filmes, “Uma Batalha Após a Outra” também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson.-Divulgação/Warner Bros. Pictures
Entre os filmes, “Uma Batalha Após a Outra” também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson. Divulgação/Warner Bros. Pictures
Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir!-Reprodução
Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir! Reprodução
Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder.-Flickr - Steve Collis
Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder. Flickr - Steve Collis
A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo.-Freepik
A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo. Freepik
No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele.-Sandra Filipe/Unsplash
No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele. Sandra Filipe/Unsplash
Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas.-Moshe Harosh/Pixabay
Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas. Moshe Harosh/Pixabay
Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos.-Flickr - G20 Argentina
Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos. Flickr - G20 Argentina
A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme
A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme "Robin Hood", no Egyptian Theatre, em Hollywood, para guiar as estrelas até seus assentos. Freepik/rawpixel.com
Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas.-Reprodução/YouTube
Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas. Reprodução/YouTube

Indicações de ‘O agente secreto’

O filme de Kleber Mendonça Filho recebeu quatro indicações ao Oscar 2026:

  • Melhor Filme,
  • Melhor Filme Internacional,
  • Melhor Ator (Wagner Moura)
  • Direção de Elenco.

Além disso, o brasileiro Adolpho Veloso foi indicado a  Melhor Direção de Fotografia por “Sonhos de Trem”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 

Tópicos relacionados:

cinema cultura filme humor o-agente-secreto oscar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay