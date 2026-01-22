Além de "O Agente Secreto": todos os brasileiros que concorreram ao Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com as novas indicações de brasileiros ao Oscar 2026, anunciadas nesta quinta-feira (22/1), o país chegou ao marco de 26 disputas na maior premiação do cinema do mundo. Neste ano, o Brasil conquistou cinco indicações: quatro para “O Agente Secreto” — Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Direção de Elenco — e uma para Adolpho Veloso, indicado a Melhor Direção de Fotografia por “Sonhos de Trem”.

O primeiro grande marco ocorreu em 1960, com “Orfeu Negro”. Embora o filme tenha vencido o Oscar de Melhor Filme Internacional, a estatueta não entrou oficialmente para o Brasil. A produção, falada em português, ambientada no Rio de Janeiro e inspirada em peça de Vinicius de Moraes, representava a França, país do diretor Marcel Camus, em coprodução com Itália e Brasil.

Depois de “Orfeu Negro”, apenas quatro filmes brasileiros haviam sido indicados oficialmente pelo país na categoria de Melhor Filme Internacional ao longo do século 20:

“O Pagador de Promessas” (1962), de Anselmo Duarte, que narra a trajetória do baiano Zé do Burro (Leonardo Villar) em sua promessa religiosa, perdeu para o francês “Sempre aos domingos”;

“O Quatrilho” (1995), de Fábio Barreto, sobre dois casais de imigrantes italianos no sul do Brasil, foi derrotado por “A excêntrica família de Antônia”, dos Países Baixos;

“O Que É Isso, Companheiro?” (1997), de Bruno Barreto, que retrata a luta armada contra a ditadura militar, perdeu para “Caráter”, também holandês;

“Central do Brasil” (1998), de Walter Salles, protagonizado por Fernanda Montenegro, acabou superado pelo italiano “A Vida é Bela”, de Roberto Benigni.

O filme brasileiro com maior número de indicações ao Oscar durante décadas foi “Cidade de Deus” (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund, que concorreu a Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Montagem e Melhor Fotografia, consolidando o prestígio internacional do cinema nacional nos anos 2000.

Na categoria de Melhor Documentário, o Brasil também marcou presença com:

Raoni (1978),

Lixo Extraordinário (2011),

O Sal da Terra (2015),

Democracia em Vertigem (2019).

Outros destaques incluem “Uma História de Futebol” (1998), indicado a Melhor Curta Live-Action, e “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu, que disputou o Oscar de Melhor Animação em 2016.

Já “O Beijo da Mulher-Aranha” (1985), coprodução entre Brasil e Estados Unidos dirigida por Héctor Babenco, concorreu a Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator, categoria em que William Hurt saiu vencedor.

A história mudou em 2025, quando o Brasil conquistou, pela primeira vez, uma vitória oficial no Oscar. “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional, superando produções da Dinamarca, França, Alemanha e Letônia. O longa ainda concorreu a Melhor Filme e Melhor Atriz, com Fernanda Torres, mas perdeu ambas para “Anora”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia